CarrefourSA hisseleri tavan fiyata ulaştı: Şirketten flaş açıklama geldi
CarrefourSA (CRFSA) hisseleri Borsa İstanbul’da yüzde 9,94 değer kazanarak 254,50 TL’ye yükseldi ve tavan fiyata ulaştı. CarrefourSA'nın yönetim kontrolü Yeni Mağazacılık’a geçmişti.
CarrefourSA hisselerdeki sert yükselişin ardından şirket KAP’a yaptığı açıklamada, kamuoyuna henüz duyurulmamış herhangi bir gelişme bulunmadığını açıkladı.
CarrefourSA, paylarında son günlerde gözlenen fiyat hareketlerine ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin bilgisi dahilinde sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuya açıklanması gereken ve henüz açıklanmamış herhangi bir gelişme bulunmadığını belirtti.
Şirket, faaliyetlerinin olağan seyrinde devam ettiğini ve kamuya açıklanması gereken bir gelişme olması halinde ilgili düzenlemeler çerçevesinde duyuru yapılacağını kaydetti.
CarrefourSA’yı A101 mi aldı?
CarrefourSA’nın ana ortakları Hacı Ömer Sabancı Holding ve Carrefour Nederland BV, şirkette sahip oldukları toplam yüzde 89,28 oranındaki payın Yeni Mağazacılık AŞ’ye devri için 17 Nisan 2026’da Pay Devir Sözleşmesi imzalamıştı. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte CarrefourSA’nın yönetim kontrolü Yeni Mağazacılık’a geçti.
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