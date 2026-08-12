Yüksekliği 18,5 metreden daha az olan yapıların yıkımında genel olarak fenni mesuliyet şartı aranmayacak. Ancak bazı özel durumlarda bina yüksekliği bu sınırın altında olsa bile fenni mesuliyet zorunluluğu getirilebilecek.

Özellikle binanın bitişik nizamda bulunması, yapısal düzensizlik taşıması veya çevresinde risk oluşturabilecek yapıların bulunması durumunda daha sıkı tedbirler uygulanabilecek. Sağlık ve eğitim tesislerinin yakınındaki yapılarda da benzer şekilde ek güvenlik şartları gündeme gelebilecek. Kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanların çevresindeki yıkımlarda da risk değerlendirmesi yapılabilecek.



