İlk evim konut kredisi başvurusu ne zaman yapılacak? İlk evim kredisi şartları neler olacak, kimlere verilecek?
İlk Evim konut kredisine ilişkin son dakika gelişmeleri, ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Orta Vadeli Program kapsamında gündeme gelen düşük oranlı konut kredisi modelinin 2026 yılı içerisinde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde sürdürülen çalışmalar doğrultusunda, özellikle ilk kez ev alacak vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracak yeni bir finansman modelinin kamu bankaları aracılığıyla devreye alınması planlanıyor.
Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, "İlk Evim" konut kredisi projesindeki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Orta Vadeli Program (OVP) eylem planı çerçevesinde hayata geçirilmesi öngörülen uygun finansman modeliyle, dar ve orta gelirli ailelerin konut erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen teknik çalışmalar doğrultusunda, kamu bankaları aracılığıyla esnek vade imkânlarının sunulması planlanıyor.
İlk Evim Konut Kredisinde Son Durum
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların heyecanla beklediği düşük faizli konut kredisi projesinde çalışmalar devam ediyor. İlk kez ev alacaklara yönelik 1.20 oranlı yeni bir konut kredisi kampanyası resmen yürürlüğe girmedi.
İlk Evim Konut Kredisi Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?
Düşük oranlı konut kredisine ilişkin resmi başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Yeni bir kampanyanın hayata geçirilmesi halinde başvuru tarihleri, vade seçenekleri ve diğer ayrıntılar ilgili kurumlar ile kampanyaya katılacak bankalar tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.
İlk kez ev sahibi olacak vatandaşları kapsaması, 180 aya kadar vade seçeneği sunulması, Düzenli gelir ve kredi değerlendirmesinin yapılması, Konutun belirlenen kriterlere uygun olması. Bu şartlar kesinleşmiş olmayıp, resmi düzenleme yayımlandığında netlik kazanacak.
İlk Evim Konut Kredisini Hangi Bankalar Veriyor?
Resmi açıklama yapılmadığı için kredi verecek bankalar kesinleşmedi. İlk evim konut kredisini uygulamasının kamu bankaları aracılığıyla hayata geçirilmesi bekleniyor.
Beklentiler doğrultusunda şu bankaların süreçte yer alması öngörülüyor:
Ziraat Bankası
Halkbank
VakıfBank.
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