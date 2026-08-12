Motorine ÖTV indirimi var mı gelecek mi? Resmi Gazete'de mazota indirim kararı yayımlandı mı? 12 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları
Küresel enerji koridorlarının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda tırmanan jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler, ham petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açarak yurt içi akaryakıt maliyetleri üzerinde doğrudan bir baskı oluşturmakta. Döviz kuru ve Brent petrol kaynaklı bu maliyet artışlarının pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte pompada yaşanabilecek ani fiyat artışlarının önüne geçmek adına Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, ÖTV tutarında indirim yapılmasını sağlayan düzenlemenin tamamlandığı duyuruldu. İşte 12 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları.
Hürmüz Boğazı’nda yaşanan belirsizliğin petrol fiyatları üzerindeki etkisi, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Küresel petrol fiyatlarında artan dalgalanmanın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, motorin fiyatlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesine gidileceğini açıkladı. Söz konusu düzenlemenin, petrol piyasasındaki gelişmelerin pompa fiyatlarına etkisini sınırlamaya yönelik uygulanacağı belirtildi.
Motorine ÖTV indirimi var mı gelecek mi?
Daha önce yürürlüğe konan eşel-mobil sistemi ile maliye bakanlığı akaryakıt fiyatlarında düzenleme yaparak tüketiciyi koruyordu. Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan ÖTV tutarında indirim yapılmasını sağlayan düzenlemenin de tamamlandığı duyuruldu. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 69,92 TL
Motorin (mazot) litre fiyatı: 80,07 TL
LPG (otogaz) litre fiyatı: 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 69,77 TL
Motorin (mazot) litre fiyatı: 79,93 TL
LPG (otogaz) litre fiyatı: 33,19 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 70,89 TL
Motorin (mazot) litre fiyatı: 81,19 TL
LPG (otogaz) litre fiyatı: 33,89 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 71,17 TL
Motorin (mazot) litre fiyatı: 81,46 TL
LPG (otogaz) litre fiyatı: 33,79 TL
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