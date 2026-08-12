YKS tercih sonuçları 2026: YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuç heyecanı başladı. 29 Temmuz’da başlayan 2026-YKS tercih işlemleri, adayların ÖSYM’nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden tercihlerini bildirmesinin ardından sona erdi. Bu yıl YKS’ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvururken, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76 aday katıldı. Tercihlerini tamamlayan adayların gözü şimdi ÖSYM’den gelecek yerleştirme sonuçları açıklamasına çevrildi. 2026 YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak.
Üniversite eğitimi almayı hedefleyen yüz binlerce adayın sabırsızlıkla beklediği YKS tercih maratonunda kritik bir eşik daha geride kaldı. 29 Temmuz’da başlayan ve adayların ÖSYM’nin internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden işlemlerini tamamladığı 2026-YKS tercih süreci resmi olarak sona erdi. Dev organizasyonda, şimdi gözler tamamen ÖSYM'den gelecek yerleştirme haberine çevrildi. Tercihler doğrultusunda hangi üniversite ve bölümlere yerleştiklerini öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden açıklanacak 2026 YKS yerleştirme sonuçları duyurusuna odaklanmış durumda.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercih döneminin 10 Ağustos 2026'da tamamlanmasının ardından ÖSYM, yerleştirme değerlendirme sürecini başlattı. ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak. Bu çerçevede YKS tercih sonuçlarının en geç 21 Ağustos tarihinde açıklanacağı söylenebilir.
2026 YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 YKS tercih sonuçları, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Adaylar, bir üniversiteye yerleşip yerleşemediklerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak öğrenebilecek.
ÜNİVERSİTE KAYIT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Belirtilen süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.
YKS ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME OLACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Takvim, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin yayımlayacağı duyuruyla belli olacak.
YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK, ÜCRETİ NE KADAR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından YÖK’e bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2026-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 170,00 TL olacak.
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