Emekliye 35 bin TL'ye kadar verilecek! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'luya 23.552 TL taban maaşa ek 35.000 TL promosyon...

Okullara 30 bin güvenlik personeli alımı başvuru ekranı 2026: İŞKUR okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, takvim belli oldu mu?

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik planlanan yeni uygulama yeniden gündeme geldi. Türkiye genelindeki okullarda görev yapmak üzere 30 bin güvenlik personelinin istihdam edilmesi planlanırken, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının daha güvenli bir ortamda bulunması hedefleniyor. Görevlendirilecek personelin okul giriş ve çıkışlarında güvenliği sağlaması, ihtiyaçlara göre farklı okullarda görevlendirme yapılması planlanıyor. Alım sürecinin İŞKUR üzerinden yürütülmesi beklenirken, adayların başvuru şartları ve başvuruların hangi tarihlerde başlayacağına ilişkin araştırmaları da hız kazandı. Peki 2026 okullara güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak? Kimler başvurabilecek, başvuru şartları neler olacak? İşte MEB okul güvenliği personeli alımına ilişkin son gelişmeler...