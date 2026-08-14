Kimse dokunulmaz değil

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kimse dokunulmaz değildir, kimse kanunlar karşısında imtiyazlı değildir. Hukuk herkes için işler. Hukukun asli amacı, vatandaşı huzur ve güven içinde tutmaktır" dedi. Bakan Gürlek bir dizi ziyaret ve program kapsamında Trabzon’a geldi. Trabzon Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Akın Gürlek, şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Ben ise 86 milyon vatandaşımızın Adalet Bakanıyım. Bu makamın sahibi değil, milletimizin ve devletimizin bize tevdi ettiği büyük bir emanetin taşıyıcısıyım. Bu nedenle adalet hizmetini hiçbir ayrım gözetmeden, milletimizin tamamına karşı taşıdığımız bir sorumluluk olarak görüyorum. Kimse dokunulmaz değildir, kimse kanunlar karşısında imtiyazlı değildir. Hukuk herkes için işler; asli amacı, vatandaşı huzur ve güven içinde tutmaktır.”

HAKİKAT AŞINMAZ

Devletin suçla mücadele iradesinin değişmediğini ifade eden Bakan Gürlek, “Türkiye Yüzyılı hedefimiz var. Bu hedefi yalnızca ekonomik kalkınmanın, teknolojik ilerlemenin veya büyük yatırımların yüzyılı olarak görmüyoruz. Biz, Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda Adaletin Yüzyılı yapma hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu nedenle her geçen gün farklı şekillerde karşımıza çıkan suç ve suç örgütleriyle mücadeleye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Gürlek, faili meçhul kalan dosyaları yeniden açmaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti: “Bizler yalnızca suçun ve suçlunun değil, suç düzenini ayakta tutan kara paranın da takipçisiyiz. Çünkü suçun damarını kesmeden, bu kaynağı kurutmadan suç örgütünün nefesini kesemezsiniz. Bu bağlamda bu düzene geçit vermeyeceğimizden hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Devletten daha güçlü bir yapı yoktur. Türk adaletinden kaçabilecekleri bir yer de yoktur. Suç işleyen kim olursa olsun, nereye giderse gitsin; yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Adaletin önünde zaman aşınır; hakikat aşınmaz.”

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SADECE TEMENNİ DEĞİL

‘Çerçeve Yasa’ya ilişkin de konuşan Bakan Gürlek, “Tarihe geçecek çok güçlü bir milli irade ortaya konulmuştur. Bu güçlü irade bize çok önemli bir şey söylüyor. Terörsüz Türkiye artık yalnızca bir temenni değildir. Devletimizin, siyaset kurumunun ve milletimizin ortak geleceğine dair ortaya konulmuş tarihi bir iradedir" dedi. Türkiye’nin sorunlarının üzerine giden bir ülke olduğunu vurgulayan Gürlek, “Türkiye bugün artık sorunlarını erteleyen değil, sorunlarının üzerine giden bir ülkedir. Terör meselesinde de böyledir. Suç örgütleriyle mücadelede de böyledir. Adalet sistemimizin eksiklerinde de böyledir. Nerede bir eksiklik varsa gidereceğiz. Nerede vatandaşımızın haklı bir beklentisi varsa dinleyeceğiz” diye konuştu.

TRABZONSPOR’A BAŞARILAR DİLİYORUM

Konuşmasında Trabzonspor'a da değinen Gürlek, “Sizlerin spor sevgisini, özellikle 7’den 77’ye Trabzonspor aşkınızı biliyorum. Adeta tüm dünyayı kıskandıracak kadar futbola olan duygu bağınızı takdir ediyorum. Trabzonspor’un bu sezon yaptığı değerli transferleri yakından takip ediyoruz. Muhammed Salah, Trabzon camiasına hayırlı uğurlu olsun. Trabzonspor’umuzun Avrupa Kupası maçlarından bir tanesinde tribünlerinize misafir olarak katılıp bu deneyimi sizlerle beraber yaşamayı heyecanla bekliyorum. Trabzonspor’a Avrupa yolculuğunda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Emir Yuşa'nın ailesiyle görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da 11 Ağustos 2021'de yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Emir Yuşa Atıcı'nın ailesini Trabzon Valiliği'nde kabul etti. Konuya dair Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, görüşmede dosyada şimdiye kadar bir sonuç alınamadığını belirterek, "Bizim bütün umudumuz sizsiniz Sayın Bakanım. Faili meçhullerin araştırılması için verdiğiniz talimattan sonra dosya detaylı bir şekilde tekrar çalışılmaya başlandı" dedi. Olayın özel ekip kurularak tekrar araştırılmasını isteyen Bakan Gürlek, "Biz, devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. İrademiz de bu yönde. Net olarak bu olayı çözmek istiyoruz. Arkadaşlarımız da çalışıyor. Sürekli olarak siz de istişare halinde olun" denildi. Anne Asiye Atıcı da Gürlek'e teşekkür etti.

Gündem

Adalet Bakanı Gürlek acılı aile ile görüştü: Emir Yuşa Atıcı dosyası yeniden inceleniyor

Gündem

Bakan Gürlek: Huzur bozan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyecek