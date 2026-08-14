CHP’li vekile taciz dayağı

İddiaya göre, alkol alan Yazgan, T.A. ile birlikte olmak istediğini söyleyerek aynı evdeki Nuh D.’ye “Eşini al git” dedi. Bunun üzerine çıkan kavgada Nuh D., Yazgan'ı darbetti. Yazgan, çağırılan polis tarafından adresten çıkarıldı. Olayın ardından Nuh D., eşi ve T.A. gözaltına alındı. Nuh D. ifadesinde Yazgan’ın kendisini yaraladığını, “Seni bitireceğim, Edirne’de barındırmayacağım” diye tehdit ettiğini öne sürdü. İki kadın da CHP’li vekilden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan üç şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazgan hakkındaki cinsel taciz iddiası için ayrı tahkikat başlatarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere fezleke hazırlayacak. Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da re’sen soruşturma başlatılan Yazgan, CHP yönetimince parti genel merkezine çağrıldı.

Gündem

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan cinsel taciz iddiasıyla darp edildi