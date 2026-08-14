Sabır ve sağduyuyla hareket edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”un TBMM’de kabul edilmesinin ardından DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye’nin terör sorunundan kalıcı şekilde kurtulmasını hedefleyen “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar arasındaki görüşmenin ana gündem maddelerinden birini Meclis’te kabul edilen yasal düzenleme oluşturdu. Buldan ve Sancar’ın, yasal adımların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ilettiği ve bundan sonraki süreçte atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

'KARARLILIK TEYİT EDİLDİ'

Görüşme öncesi konuşan Pervin Buldan, sürecin hızlı ilerlemesi gerektiğine dikkat çekerek, “Hiç zamana yaymadan ve sürecin enfekte edilmesine izin verilmeden hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Sancar da “Meclis’te tarihi bir mutabakatla kabul edilen yasa, barış hukukunun ilk temel taşı oldu” dedi. DEM Parti'den görüşme sonrası yapılan açıklamada "Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi" denildi.

Hassasiyetlerden asla taviz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili "Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden, şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir. Güvenlik birimlerimiz sürecin her aşamasını takip etmeyi sürdürecektir" dedi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:* Şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıkmaya çalıştık. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa, devletimizin imkanları çerçevesinde inşallah yapmaya devam edeceğiz.

* Örgüt yurt içi ve yurt dışındaki kararlı mücadelemiz sayesinde ayrılıkçı emellerine ulaşamayacağını anlamıştır. Ne Suriye'de ne ülkemizde emellerine ulaşamayacağını kabul etmek zorunda kalmıştır.

* Türkiye'nin gücü, kudreti, bölgesel etkisi herkes tarafından görülmüştür. Şimdi süreçle bütün bu çalışmaların bir nevi son adımını atıyoruz. Bunu da şehitlerimizin ruhlarını muazzep etmeden hukuk ve demokrasi zemininde büyük bir titizlikle yapıyoruz.

* Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Hiç şüpheniz olmasın bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz.

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