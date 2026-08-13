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CHP bölündü sokak karıştı: Bunlar ülke mi yönetecek!
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Neslihan Altun
20:55, 13/08/2026, Perşembe

CHP bölündü sokak karıştı: Bunlar ülke mi yönetecek!

Vatandaşlar, Türkiye'nin siyasi geleceğine dair görüşlerini çarpıcı ifadelerle dile getirdi. Söz Milletin sokak röportajı serimize yansıyan fikirlerde, AK Parti’ye duyulan "hizmet minneti" ile muhalefet kanadındaki "bölünme ve kaos" endişesi ön plana çıkıyor.

"O giderse kim yönetecek?"

Konuştuğumuz pek çok vatandaş, hükümetten memnuniyetini dile getirirken en büyük gerekçe olarak "alternatifsizliği" gösteriyor. Bazı seçmenler, mevcut yönetimden rahatsızlık duydukları noktalar olsa bile,
"O giderse kim yönetecek?"
sorusunun kendilerini AK Parti'ye yönelttiğini ifade ediyor. Özellikle 2002 yılından bu yana sosyal hizmetler, çocuk yardımları ve sosyal yardımların artması, seçmen nezdinde güçlü bir minnet duygusu oluşturmuş durumda.

Muhalefette "bölünme" sancısı

Muhalefet cephesinde ise durum oldukça karışık. CHP içinde yaşanan değişimler ve yeni oluşumlar seçmende ciddi bir güven kaybına yol açmış görünüyor. Vatandaşlar, muhalefet partileri arasındaki çekişmeleri "kavga ve gürültü" olarak nitelendirirken, bu durumun bir vizyon eksikliğine işaret ettiğini savunuyor. CHP'nin, Atatürk’ün partisi olduğunu hatırlatan bazı seçmenler, partideki bölünmenin "güç kaybı" anlamına geldiğini ve ana muhalefetin birlik göstermesi gerektiğini vurguluyor.

Özgür Özel: Dürüstlük mü, belirsizlik mi?

Siyasetteki yeni isimler hakkında da halkın kafası karışık. Bazı vatandaşlar Özgür Özel'i "dürüst bir adam" olarak tanımlayıp destekleyeceklerini söylese de, parti içi ayrışmaların seçmen nezdindeki yansıması "hayal kırıklığı" ve "kaos" oluyor. Muhalefetin halkı dinlemek yerine kendi içinde tartışmaya odaklanması, seçmenin en çok eleştirdiği konuların başında geliyor.

Ekonomi ve gençlik eleştirisi

Ekonomik durum hakkındaki sorulara verilen yanıtlar ise toplumsal bir ayrışmayı işaret ediyor. Bazı vatandaşlar geçim zorluğunu kabul etse de, çözümün daha fazla çalışmakta olduğunu savunuyor. Özellikle gençlerin çalışmak yerine sadece eğlence ve özgürlük peşinde olduğu yönündeki eleştiriler, sokaktaki tartışmanın bir diğer boyutunu oluşturuyor.

Halkın genel beklentisi ise net: Bölünmek yerine birleşen, halkın yaşam şartlarını göz önünde bulunduran ve güven veren bir yönetim anlayışı.

Başlıklar :Söz MilletinAK PartiCHPYeni PartiRecep Tayyip ErdoğanKemal KılıçdaroğluÖzgür ÖzelSokak röportajı
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