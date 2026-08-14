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Alihan Kuriş’in kaçışında dikkat çeken detay: Polisten gizlenmek için bakın nereye saklanmış

Alihan Kuriş’in kaçışında dikkat çeken detay: Polisten gizlenmek için bakın nereye saklanmış

10:22, 14/08/2026, CumaG: Güncelleme: 10:26, 14/08/2026, Cuma
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Alihan Kuriş’in kaçışında dikkat çeken detay: Polisten gizlenmek için bakın nereye saklanmış
Alihan Kuriş evindeki gizli bölgede yakalanmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları çıkarılan Alihan Kuriş'in, telefonunu evinde bırakarak polisi atlatmak için başka bir adrese kaçtığı öğrenildi. Ancak Kuriş'in, ikinci bir evde düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından gizli bölmede yakalandığı bildirildi

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Alihan Kuriş'in, gittiği ikinci adresteki evde gizli bölmede yakalandığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik "Suç Örgütü Kurma ve Yönetme", "Suç Örgütüne Üye Olma", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 kişi için gözaltı kararı verilirken, 37 kişi düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Habertürk Ankara'dan gelen bilgiye göre; Alihan Kuriş'in, telefonunu evinde bırakarak polisi atlatmak amacıyla başka bir adrese kaçtığı öğrenildi. Kuriş'in, ikinci bir evde düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından gizli bölmede yakalandığı bildirildi.

100 milyar liralık para akış trafiği

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda, şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının tespit edildiği bildirildi.

Şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yüksek sermaye ile yeni şirketler kurulduğu ve bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağı ile mal alış ve satış ve transfer kaydının bulunmadığı kaydedildi.

Raporda ayrıca şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transferler bulunduğu, yüksek nakit girişleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi; bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.

Bu kapsamda 13 Ağustos tarihinde ekiplerce 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı.

Bakan Çiftçi'den Kuriş operasyonu açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NTV canlı yayınında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sabah saatlerinde Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi; Ankara, Sakarya ve Antalya’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü belirterek, “Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüşüp değerlendirdik ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu. Toplam 43 kişiyi hedef alan bu operasyonlar neticesinde, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.” dedi.

Örgütün yapısına ve finansal ayaklarına yönelik uzun süredir titiz bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örgütün yurt dışı yapılanmasına dair önemli detaylar paylaşarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Alihan Kuriş, 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Başına geçmesiyle birlikte faaliyetler daha büyük bir gizlilik içerisinde yürütülmeye başlandı. Şu anda Almanya’nın Köln şehrinde büyük bir merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Tamamlandığında 70 milyon dolarlık dev bir yatırım olacak bu genel merkez binası bittiğinde, faaliyetlerin tamamının buraya kaydırılacağını ve artık oradan yürütüleceğini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu; örgütün suç ve finansal ayaklarına yönelik, uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan bir operasyondu ve bugün gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri ve detayları çok daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.”


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Başlıklar :Alihan KurişOperasyonİçişleri Bakanlığı
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