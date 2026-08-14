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Bakan Gürlek 'Terörsüz Türkiye' sürecinin nasıl işleyeceğini tane tane anlattı
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Muhammed Taha Dayı
10:18, 14/08/2026, CumaG: Güncelleme: 11:10, 14/08/2026, Cuma

Bakan Gürlek 'Terörsüz Türkiye' sürecinin nasıl işleyeceğini tane tane anlattı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TİGAD'ın Iğdır'da düzenlediği 13. Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı'na katıldı ve Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili vatandaşın merak ettiği soruları yanıtladı. Bakan Gürlek, "Apo serbest bırakılmayacak. Silahlı eylemlere katılan hiçbir terör örgütü mensubu serbest bırakılmayacak." ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ÇOK BÜYÜK BİR PROJE"

Terörsüz Türkiye sürecinin çok büyük bir proje olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Akın Gürlek, kırk yıldan beri terörün maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğuna dikkat çekti. Bakan Gürlek, Türkiye'nin aydınlığa uyanacağını vurguladı.


Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından Iğdır'da düzenlenen Dijital Medya Çalıştayı'nda konuştu.

Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecinin çok büyük bir proje olduğunu, 40 yıldan beri terörün maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin aydınlığa uyanacağını ifade eden Bakan Gürlek,
"Yani hep birlikte ülkeye barış gelecek, huzur gelecek, istikrar gelecek. Bundan öte de kardeşlik gelecek”
 diyerek medya mensuplarına da Terörsüz Türkiye sürecinin vatandaşlara anlatılması konusunda görev düştüğünü belirtti.


APO YARARLANACAK MI?

Bakan Gürlek çok sayıda kişinin merak ettiği soruya da programda noktayı koydu. Gürlek Öcalan çıkacak mı sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:
"Vatandaşlar sokakta beni gördüğünde sık sık soruyor 'Apo yararlanacak mı diye',
hayır kesinlikle yararlanmayacak."


TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TAMAMINI FESH ETMESİ GEREKİYOR

Bakan Gürlek, bir soru üzerine Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis’e sunulan kanun maddelerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Gürlek şöyle konuştu:
"Bu kanunun 1. maddesi yürürlüğe giriş maddesi. Kesinlikle PKK ve KCK silahlı terör örgütü tüm unsurlarıyla birlikte kendini feshedecek, silahları bırakacak, örgütün tasfiye olduğunun tasdikinden sonra bu kanun yürürlüğe girecek. Yani bir kere bunlar olmadan bu kanun yürürlüğe girmeyecek. Örgütün tamamını fesh etmesi gerekiyor. Silahları tamamen bırakması gerekiyor. Örgütün tasfiye olması gerekiyor ve bunların da Milli Güvenlik Kurulunca tespit ve tasdiki gerekiyor. Yani bu 1. madde giriş maddesi. Bu olduktan sonra diğer hükümler ortaya çıkacak. Yani bu örgüt fesh edilecek. Silahları bıraktı, tasfiye edildi. Milli Güvenlik Kurulu bir karar verdi. Dedi ki 'evet burada artık kanun yürürlüğe girebilir'. Daha sonra Resmi Gazete'de yayınlanınca kanun yürürlüğe girecek."

"TERÖR BİTECEK"

Bakan Gürlek, bu kanundan yararlanacak bir kesimin olduğunu, kademeli olarak bir düzenleme yaptıklarını söyledi.

Öldürme eylemine karışan şahısların kesinlikle kapsam dışında tutulduğunu ifade eden Bakan Gürlek,
“İstisna, yani bunlar hiçbir şekilde yararlanmayacak. Ama bu kapsamdan yararlanacak kişiler var. Bunlar kanunun 2. maddesinde yazıldı”
 dedi.

Kanunun 7. Maddesine değinen Bakan Gürlek, şöyle devam etti:
“Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin bulunduğu bir kurul var. Bu kurul da bu suçların yararlanıp yararlanmayacağına, işte memnu haklarının iade edilmeyeceğine karar verecek. Yani bunun da bir takdir hakkı var. Her başvuruyu bu kurul illa olumlu değerlendirmek zorunda değil. Ama şu var, biz netice olarak terörün bitmesini istiyoruz. Bu netice önemli. Yani terör bitecek. İnşallah bütün vatandaşlarımız da bunu istiyor. Terörsüz Türkiye ülkenin aydınlık geleceği demek, yarınları demek, yatırım gelmesi demek, istihdam gelmesi demek ve hukukun düzenli işlemesi demek. Netice çok önemli. Burada elbette mutlaka tartışmalar çıkacak. Ayrı sesler de çıkacak ama bunu özellikle bizler, sizler insanlara doğru anlatmamız lazım."

Yasanın 400'ün üzerinde bir sayıyla kabul edileceğini inandığını dile getiren Bakan Gürlek,
"Bu da aslında Meclis'imizin de vatandaşlarımızın da ne kadar kararlı ve iradeli bir şekilde bu yasanın yürürlüğe girmesini istediğini söylüyor."
 dedi.

Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak vatandaşların sorduğu 50 maddelik sorularla ilgili bir el kitapçığı hazırladıklarını aktardı.


ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİMİZ BAŞ TACI

Şehit ailelerinin ve gazilerin baş tacı olduğunu, onları incitecek bir düzenleme yapmadıklarını ve yapmayacaklarını vurgulayan Bakan Gürlek,
"Ben buna müsaade etmem. Aynı şekilde bu hassasiyeti Meclis'teki tüm arkadaşlarımız da güdüyor. Adam öldürme suçlarına karışan, azmettiren, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bununla yargılanan, müebbet hapis cezası alan, bununla yargılanan kişiler bu insandan yararlanmayacak. Birinci şartı terörün feshedilmesi, mağaraların boşaltılması, silahların bırakılması, örgütün tamamen tasfiye edilmesi, bu şart olmadan bu yasa uygulanmayacak. Onu özellikle yazdık”
 dedi.

Kanunun kabul edildikten sonra bunun halka anlatılması konusunda herkese büyük görev düştüğünün altını çizen Bakan Gürlek, dezenformasyonla mücadeleye vurgu yaptı.

Bir soru üzerine dezenformasyonla ve yalan haberle mücadele konusuna değinen Bakan Gürlek, sosyal medyadaki bilgi kirliliğine dikkat çekerek,
“Ekim ayında da özellikle sosyal medya yasamız var. Burada önemli düzenlemeler getiriyoruz. Sosyal medyada maalesef bir dezenformasyon, bir bilgi kirliliği var. Yani bir haber üzerinden, bir algı üzerinden insanlar birbirlerine yani ithamda bulunuyorlar. Birbirlerinin özel hayatlarını ifşa ediyorlar. Yalan haber yayıyorlar. Bu konuda ben bu çalıştaya çok önem veriyorum"
 dedi.

"ADALET ŞAHISLARIN ÜNVANINA BAKMAZ"

Bakan Gürlek, gazetecilerin sorusu üzerine Gülistan Doku olayında bir tarafta gencecik bir kızın olduğunu ifade ederek,
"Burada adaletin şahsa, unvana, makama göre sorgulaması olmaz. Burada bir suç varsa mutlaka bunun faili bellidir. Özellikle biz Gülistan Doku olayından başladık. Daha sonra toplumdaki yoğun ilgiyi de gördük. Bakanlığımızda profesyonel alanda bir birim kurduk. Şu ana kadar 29 tane cinayeti aydınlattık."
 diye konuştu.

Bakan Gürlek, amaçlarının adaletin yerini bulması gerektiği ve Türkiye'nin eski Türkiye olmadığına vurgu yapan Gürlek, şunları kaydetti:
"Biliyorsunuz eski Türkiye'de şahıslar güçlüydü. Şu an devlet ve kurumlar muktedir. Bu konuda adalet şahısların unvanına, makamına, mertebesine bakmaz. Burada sorumluluk varsa sonuna kadar gidilir. Ben bütün başsavcılarımıza da ekip arkadaşlarımıza da dairedeki görev yapan arkadaşlarımıza da bunu söylüyorum. Yani burada dosyanın kapağına bakmayın arkadaşlar. İsim bizi ilgilendirmiyor. Yani burada cinayet varsa bir kere devletin bunu çözmesi lazım. Bu işin de sonuna kadar üzerine gidin. Ben her zaman diyorum. Hatta 'ucu nereye kadar giderse gitsin lafı' çıktı ortaya. Doğru. Kim olursa olsun bir cinayet varsa bunun mutlaka ortaya çıkarılması lazım."

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK İSMİ DEĞİŞİYOR"

Suç örgütlerinin son zamanlarda suça sürüklenen çocukları kullandığını işaret eden Bakan Gürlek şöyle konuştu: "Bu kanunla suça sürüklenen çocukların çocuk ismi dahi değiştiriliyor. Adli gözlem altında, adli süreç altında çocuk ismi kullanılıyor. Biz destekliyoruz bu kanunu, önemsiyoruz. Maalesef ceza azlığından dolayı, toplumda cezasızlık algısından dolayı suç örgütleri son zamanlarda kendim de gördüm, çocukları kullanıyorlar. Bu kanunla özellikle 15-18 yaş aralığında çocuklara verilen cezaların her suçta değil de bazı suçlarda verilen cezaların arttırılması var. Ailelere sorumluluk var. Bakın bu çok önemli.”


"GAZETECİLERİN GÖREVİ İNSANLARI AYDINLATMAK"

Bakan Gürlek, gazetecinin insanları doğru aydınlatma görevi bulunduğunu, hem kurumsal hem de kutsal görev üstlendiklerini vurguladı.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaya da değinen Bakan Gürlek, şunları kaydetti: "Maalesef orada da bazı gazeteciler, sosyal medya ünlüleri, sanat camiası vesaire insanları yönlendirdiler. Ben o sırada bakan yardımcısıydım. AFAD'ta koordinasyonda görevliydik. Öyle bir ortam oluştu ki, işte burada gazetecinin, sosyal medyanın gücünü biz gördük. Yani o şahsı öyle bir sosyal medyada ünlendirdiler ki, 'işte efendim, devlet yapmıyor görevini bu adam yapıyor'. Hatta Türkiye'nin güvenilir anketlerinde en yüksek güven sıralamasındaydı. Ama öyle olmadığı ortaya çıktı. Yani ben buradan şunu demek istiyorum. O konuda siz kutsal bir görev üstleniyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Sosyal medya zor bir görev. Haber vermek zor bir görev. Özellikle insanları doğru bilgilendirmek zor bir görev. "
Başlıklar :Akın GürlekAdalet BakanıIğdır
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