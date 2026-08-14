Canlı yayında Eyüpsultan Belediyesi'yle ilgili bomba iddia: "AK Parti’ye geçebilir"

AK Parti 25 yaşında: Erdoğan parti kuruluşunu bu sözlerle duyurmuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türkiye siyasi hayatına giren AK Parti, siyasetteki 25'inci yılını kutluyor. 25 yıl önce yıl önce Recep Tayyip Erdoğan, partinin kamuoyuna deklare edilmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada "Bugünden sonra Türkiyemizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" demişti.