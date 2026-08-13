Alihan Kuriş suç örgütünün Sakarya'daki şirketleri mercek altında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar hedefli suç örgütüne yönelik Sakarya’da da operasyonlar düzenlenmeye başlandı. Soruşturma çerçevesinde suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler ekipelerce didik didik inceleniyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda emniyet güçleri ve bakanlık denetim ekipleri eş zamanlı harekete geçti.
Soruşturma çerçevesinde suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler için mali inceleme başlatıldı. Müfettişler ve ekipler tarafından firmaların hesap hareketleri, ticari defterleri ve finansal kayıtları didik didik aranarak detaylı incelemeye alındı.
Sakarya’da belirlenen adreslerde sürdürülen mali soruşturma ve denetimlerin, örgütün muhtemel para akışını ve finansal bağlantılarını deşifre etmek gayesiyle titizlikle sürdürülüyor.
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