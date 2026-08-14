Enerjide hedef tam bağımsızlık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Genç Diplomasi Derneği (GDD) tarafından "Krizler Çağında İnsani Diplomasi" temasıyla dün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu 2026'da gençlerle bir araya geldi. "Küresel Sistemin Kırılma Noktası: Enerji Diplomasisi" başlıklı panelde GDD Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan, BDF'26 Kurumsal İletişim Koordinatörü Salih Emre Şahin ve BDF'26 Komite Moderatörü Elif Rana Durdu'nun sorularını cevaplandıran Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmeyi hedeflediğini belirtti. Bayraktar, bu hedefin gerçekleşmesi halinde ekonominin ve ülkenin siyasi gücünün önemli ölçüde artacağını söyledi.

AKKUYU'DA İLK ELEKTRİK İÇİN GERİ SAYIM

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları, petrol ve doğal gaz üretimi ile nükleer enerji yatırımlarının bu hedef doğrultusunda kritik rol oynadığını ifade eden Bayraktar, Karadeniz gazında üretimin yıl sonuna kadar iki katına çıkacağını, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktöründe ise önümüzdeki birkaç ay içinde elektrik üretimine başlanmasının planlandığını açıklayarak, "Akkuyu'da ilk reaktörde elektrik üretmeye önümüzdeki birkaç ay içinde başlıyoruz. 70 yıllık bir rüya. Türkiye nükleer lige çıkıyor" dedi. Bayraktar, dünyada enerji talebinin hızla arttığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin hedefi enerjide dışa bağımlılığı bitirmek. Bunu başardığı anda Türkiye ekonomisi çok daha güçlü ve siyasi açıdan da çok daha güçlü bir ülke haline gelecek" ifadelerini kullandı.

JEOPOLİTİK RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin 2022 yılında enerji ithalatı için yaklaşık 100 milyar dolar ödediğini hatırlatan Bayraktar, bu kaynağın yurt içinde kalmasının ekonomik faydasının yanı sıra jeopolitik açıdan da önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.İran'da başlayan savaşın Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve LNG tankerlerinin akışını etkilediğini ifade eden Bayraktar, enerji arz güvenliğinin giderek daha kritik hale geldiğini belirtti. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin petrol tedarikinin yaklaşık yüzde 10'unun Hürmüz geçişli olduğunu kaydetti. Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini ve 2035 hedefleri doğrultusunda çalışmaların hız kazandığını aktararak, "Petrol arama ve üretim çalışmaları yanında, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji gibi alanlarda da çalışıyoruz. Elektrik konusu güçlü olduğumuz bir konu. Elektrikte üretim yanında enerji tüketimi alanında da dönüşüm geçiriyoruz" diye konuştu. Panele eski futbolcu Mesut Özil de katıldı.

Gabar, Sakarya ve Akkuyu oyun değiştirici

Gabar'daki petrol üretiminin yalnızca enerji açısından değil, bölgenin sosyal yapısı açısından da önemli sonuçlar doğurduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nın ise Türkiye'nin kendi gemileri, mühendisleri ve jeologlarıyla yürüttüğü çalışmaların ürünü olduğunu söyledi. Bayraktar, Gabar, Sakarya Gaz Sahası ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye açısından "oyun değiştirici" projeler olduğunu vurguladı. Bayraktar, "Osmangazi birkaç hafta sonra Karadeniz'deki lokasyonuna gidecek. O, üretimi iki katına çıkaracak" dedi.

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