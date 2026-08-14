Maliyet baskısı üretimi zorluyor

Türkiye genelinde 1.600 tüketiciyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 90’ı satın alma öncesinde fiyat karşılaştırması yaparken, yüzde 84’ü kaliteyi fiyattan daha önemli buluyor. Yüzde 79’u uzun yıllar kullanacağı bir ürün için daha fazla ödeme yapabileceğini belirtirken, satın alma kararında dayanıklılık yüzde 44, uygun fiyat yüzde 42, konfor ve kullanışlılık yüzde 41 ile öne çıkıyor.

SANAYİSİZLEŞME RİSKİNE KARŞI DİKKAT EDELİM

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, tüketicinin artık yalnızca düşük fiyat aramadığını belirterek, “Bugün tüketici ödediği bedelin karşılığında gerçek bir değer arıyor. Fiyat elbette önemli ancak dayanıklılık, kalite ve konfor satın alma kararında fiyatın önüne geçebiliyor” değerlendirmesinde bulundu. Araştırmanın sonuçlarını değerlendirirken, sektördeki finansman sorunlarına değinen Güleç, yüksek faiz ortamının üretimi olumsuz etkilediğini söyledi. Ülkemizin bekleyen en büyük tehlikenin sanayisizleşme olduğuna dikkat çeken Güleç, maliyet baskını azaltmak için gerekli önlemlerin alınmasının önemine değindi.

MOBİLYADA sağlamlık ön planda

Ahmet Güleç, “Mobilya sektörü artık yalnızca üretim gücüyle değil, tüketicisini ne kadar doğru okuyabildiğiyle de rekabet ediyor. Fiyatı araştıran ve karşılaştıran ancak kalite ve dayanıklılıktan vazgeçmeyen, ödeme koşullarını önemseyen ve dijitalde araştırıp mağazada ürünü deneyimleyen çok daha bilinçli bir tüketiciyle karşı karşıyayız” dedi. Güleç, araştırmanın üreticilerden tasarımcılara ve perakendecilere kadar sektörün tüm paydaşları için önümüzdeki dönemin stratejilerine ışık tutacağını da kaydetti.

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