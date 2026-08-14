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Ekonomi
Motorinde 9,2 liralık ÖTV indirimi

Motorinde 9,2 liralık ÖTV indirimi

04:00, 14/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Motorinde 9,2 liralık ÖTV indirimi
Arşiv.

Motorindeki ÖTV bu ay sonuna kadar sıfırlandı. Dün yürürlüğe giren kararla birlikte motorinin litre fiyatı 80 liradan 70,8 liraya indi. 9 lirayı aşan indirim dün itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.

Motorindeki Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) tüketicilerin cebini rahatlatan ve enflasyonla mücadeleye destek vermesi beklenen önemli bir karar alındı. Motorin türü akaryakıt ürünlerinde uygulanan ÖTV tutarı, 13 Ağustos'tan (dün) itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. Motorinden alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) kademeli uygulamaya geçildi ve motorin eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Karara göre motorinde ÖTV, ağustos sonuna kadar sıfır olarak uygulanacak, sonraki aylarda ise kademeli şekilde artırılacak. Bir litre motorinde ÖTV eylül ayında 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira, aralıkta 12 lira olarak uygulanacak. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise bu rakam 13,90 lira olacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak.

LİTREDE 9,2 LİRA İNDİRİM

Litrede 7,74 TL olan ÖTV dün itibarıyla “0” olarak uygulanmaya başlandı. Bu da 1 litre motorinin pompa satış fiyatındaki 7,74 liralık ÖTV ile bu miktarın KDV’si ile birlikte hesaplandığında 9,29 TL’lik bir indirim anlamına geliyor. Bu indirim tüketicilerin araç depolarını daha ucuza doldurmasını sağladı. 45 litrelik aracın deposu 418 lira, 55 litrelik araç deposunda 511 lira, 65 litrelik araç deposunda ise 604 lira tüketicinin cebinde kalacak.

BENZİN VE LPG’DE EŞEL MOBİL DEVAM EDECEK

Motorinde ÖTV tutarları yeniden belirlendiği için eşel mobil uygulaması, motorin türü mallar bakımından yürürlükten kaldırıldı. Kararla benzin ve LPG türü mallar bakımından mevcut eşel mobil sistemi uygulamasında değişiklik yapılmadı. Bu mallarda yurt içi rafineri fiyatlarında artış yaşanması durumunda, 30 Eylül'e kadar fiyat artışlarının ÖTV'den karşılanma oranı yüzde 25 olacak, yurt içi rafineri fiyatlarında indirim yaşanması durumunda ise bu indirimin tamamı kadar ÖTV tutarlarında artış uygulamasına devam edilecek. Eşel mobil sistemi öncesi ÖTV tutarlarına ulaşılmasa bile bu sistem 1 Ekim itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılarak serbest piyasa fiyatlamasına geçilecek.

ŞİMŞEK: MALİYET BASKISINI HAFİFLETİR

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motorin için devreye alınan kademeli özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, “Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz. Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz. Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Başlıklar :MotorinEkonomipetrol
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