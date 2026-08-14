Mağaza kartlarına ek güvenlik
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), market ve mağazalarda başkasına ait telefon numarası veya mağazanın sadakat kartı kullanılarak yapılan alışverişlere yönelik yeni güvenlik uygulaması için tanınan süreyi uzattı.
İşletmeler, alışverişin kart sahibinin bilgisi ve rızası dahilinde yapıldığını teyit edecek doğrulama sistemlerini kuracak. Kurul, şubat ayında aldığı ilke kararıyla sadakat kartlarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanabilecek kişisel veri ihlallerine karşı yeni tedbirler belirlemişti. Buna göre bir kişinin, yakınına veya başka bir kişiye ait telefon numarasını ya da sadakat kartı numarasını kasada bildirmesi halinde, alışveriş bilgilerinin gerçek kart sahibinin hesabına işlenmesinin önüne geçilecek.
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