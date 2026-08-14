Yeni program üretimi korumalı

Verginin de Bayraktar’ı: Selçuk Bayraktar beşinci kez zirvede

Türkiye savunmasının teknolojik gelişimine öncülük eden Selçuk Bayraktar 2025’te ödediği 2 milyar 991 milyon 536 bin liralık vergiyle 5’inci kez zirveye yerleşti. En fazla kurumlar vergisi ödeyen şirket ise 70 milyar 394 milyon 682 bin 569 lira vergi tahakkuku ile Ziraat Bankası oldu.