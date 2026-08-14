Yeni program üretimi korumalı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, eylül ayında güncellenmesi beklenen Orta Vadeli Program'da (OVP) hedefli bir üretim koruma politikası geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Avdagiç, “Türkiye'nin enflasyonu düşürürken üretimi de koruyacak seçici ve etkili araçlar geliştirmesi gerekli” dedi. Dün yazılı açıklama yapan Avdagiç, yeni Orta Vadeli Program’da, dezenflasyon programına halel getirmeyecek şekilde para politikasının yanında hedefli bir üretim koruma politikası geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
BÖYLE DEVAM EDEMEZ
Buradaki amacın genel bir kredi genişlemesi veya yeniden enflasyon oluşturacak bir talep teşviki olmadığını aktaran Avdagiç, “Yüksek faiz, işletme sermayesi maliyetlerini artırırken, özellikle KOBİ'lerin finansmana erişimindeki sıkıntılar devam ediyor. Kısa vadede dezenflasyonun korunması gerekiyor. Ancak orta ve uzun vadede üretim kapasitesinin ve ihracat rekabetçiliğinin kaybedilmesine izin veremeyiz” dedi.
SANAYİCİNİN 5 TALEBİ VAR
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının yeni OVP’ye yönelik taleplerini şu beş başlıkta özetledi:
- İhracatçı ve üretici firmalar için uzun vadeli, sürdürülebilir ve öngörülebilir finansman kanalları güçlendirilmeli.
- Yatırım kredileri ile işletme sermayesi kredileri birbirinden ayrılmalı.
- İhracatçının döviz dönüşüm desteği sembolik olmaktan çıkarılarak aradaki makası kapatacak bir seviyeye getirilmeli.
- Vergi ve sosyal güvenlik yükleri konusunda üretim yapan ve istihdam sağlayan firmalara yönelik seçici düzenlemeler yapılmalı.
- İthalat politikasının yalnızca korumacı reflekslerle değil, sanayi politikası perspektifiyle ele alınmalı.
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