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Ekonomi
Yüksek faiz sanayiciyi eziyor

Yüksek faiz sanayiciyi eziyor

Orhan Orhun Ünal
04:00, 14/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Yüksek faiz sanayiciyi eziyor
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Yüksek faiz ve finansman maliyetleri, iç ve dış pazarda sanayiciyi adeta eziyor. ZÜCDER Başkanı Burak Önder, üretimin sürdürülebilmesi için finansmana erişimin kritik olduğunu söyledi. ZÜCDER’in 5 maddelik reçetesinde; uygun maliyetli işletme kredisi, yatırım desteği, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, e-ticaret ve e-ihracatın güçlendirilmesi ile sanayi arsalarında rantın önlenmesi gibi önemli maddeler yer aldı.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, yüksek finansman maliyetleri, yüksek faiz ve iç ve dış pazarlardaki daralmanın sanayicinin dayanıklılığını azalttığını kaydetti. Enflasyonla mücadele programını desteklediklerini belirten Önder, “Enflasyonla mücadele uğruna sanayideki kaslarımızı kaybetmememiz gerekiyor” dedi. Yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren züccaciye sektöründe, mevcut müşterisini korumak isteyen ihracatçıların artan maliyetlere rağmen zaman zaman kârından vazgeçmek zorunda kaldığını aktaran Önder, yeni ihracat müşterisi kazanmanın uzun ve maliyetli bir süreç olduğuna işaret etti.

FİNANSMAN MALİYETİ EN ÖNEMLİ SORUN

Finansmana erişimin sektörün en önemli sorunlarından biri olduğuna işaret eden Önder, özellikle KOBİ’lerin işletme sermayesi ihtiyacının arttığını dile getirdi. Tüketici kredilerinin sınırlandırılmasının anlaşılabilir olduğunu ancak üretim kredilerinin aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Önder, ham madde, işçilik ve diğer üretim giderleri için fatura karşılığı uygun maliyetli kredi sağlanmasını istedi. Türkiye’nin yüksek faiz ortamında küresel rakipleriyle rekabet etmekte zorlandığını vurgulayan Önder, “Yüzde 3-4 faiz oranıyla finansmana ulaşan rakiplerle yüzde 50 faiz ortamında rekabet etmek çok zor” dedi.

GEÇEN YILKİ RAKAMLARI YAKALARSAK BAŞARI

Lojistik ve liman maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğine işaret eden Önder, Türkiye’nin coğrafi konumunu küresel ticarette avantaja çevirebilmesi için bu alandaki rekabetçiliğini güçlendirmesi gerektiğini kaydetti. Özellikle Çinli şirketlerin sınır ötesi e-ticarette agresif bir büyüme politikası izlediğini belirten Önder, Türkiye’nin yerli e-ticaret altyapısını güçlendirmesi ve Türk platformlarının farklı pazarlara açılmasının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Sanayi arsalarındaki yüksek maliyetlerin de üretim yatırımlarını sınırladığını aktaran Önder, yılın geri kalanında küresel ve bölgesel gelişmeler nedeniyle öngörü yapmanın zorlaştığını belirterek, “Ev ve mutfak eşyaları sektörü, temmuzda 244 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, yılın ilk yedi ayında 1,63 milyar dolara ulaştı. İhracat geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 7,4, miktar bazında yüzde 8,4 daraldı. 2025’in rakamlarını yakalamanın bile başarılı olacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

DENİZ FİLOSU, LİMANLAR VE PAZAR YERİ VERİSİNDE YERLİLİK KORUNSUN

  • ZÜDER Başkanı Önder, Türkiye’nin ihracatını geliştirmesi ve Çin tehdidine karşı iç pazarı korumak için konteyner taşımacılığı, liman işletmeciliği ve e-ticaretteki büyük veri (big data) konusunda yerli ve milli politikaların esas alınması gerektiğini dile getirdi. Önder, bu stratejik üçgendeki yerlilik vurgusunu şöyle özetledi: “Türk Hava Yolları’nın başarı hikayesini denizlerdeki konteyner taşımacılığında başarabiliriz. Yerli bir filomuzun olması özellikle kriz dönemleri için önemli. Çin, Akdeniz çanağındaki limanların önemli bölümünü ele geçiriyor. Bu konuda limanlarımızın yerli kalması önemli. Son olarak da yabancıların ön planda olduğu pazar yerlerinde elde edilen verilerin ülkemizde kalması son derece stratejik.”

SANAYİ SADECE EKONOMİK DEĞİL STRATEJİK UNSUR

  • Sanayinin bugünün şartlarında yalnızca ekonomik değil, stratejik bir unsur haline geldiğini vurgulayan Burak Önder, sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Sanayicinin ve üreticinin sürdürülebilir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi çok önemli. Mesela, Avrupa Birliği bu konuda toplantılar yapıyor ve yeni yasalar çıkarıyor, ABD ise yurt dışındaki sermayesini ülkesine çekmeye çalışıyor. Bu nedenle kendi üreticimizi korumak için finansman modellerinin geliştirilmesi, özellikle yatırım bankası kurulması gibi yeni modellerin gündeme gelmesi ve sanayicinin uzun vadeli, uygun maliyetli finansmana erişiminin sağlanması gerekiyor.”
Burak Önder
Burak Önder

5 MADDELİK PLAN

Üreticinin finansmana erişimden yüksek yatırım maliyetlerine, lojistikten dijital dönüşüme kadar birçok alanda desteklenmesi gerektiğini belirten Burak Önder’den, yaşanan zorlu süreçten çıkış için 5 maddelik öneri geldi. Önder, adımları şöyle sıraladı:

1- Üreticiye fatura karşılığı uygun maliyetli işletme kredisi sağlanması

2- Otomasyon, sanayi ve dijital dönüşüm yatırımlarının özel finansman mekanizmalarıyla desteklenmesi

3- Lojistik maliyetlerinin düşürülerek Türkiye’nin küresel rekabetçiliğinin artırılması

4- Yerli e-ticaret altyapısının güçlendirilmesi, e-ihracat ve sınır ötesi e-ticaretin desteklenmesi

5- Sanayi arsalarında rantın önüne geçilerek arsaların üretim yapan sanayicilerde kalmasının sağlanması



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Başlıklar :FaizEkonomiZÜCDER
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