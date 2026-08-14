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Ekonomi
Merkez, hedefi revizeye doymadı

Merkez, hedefi revizeye doymadı

04:00, 14/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Merkez, hedefi revizeye doymadı
Fatih Karahan

Enflasyonun düşüş hızındaki direnç Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefini bir kez daha revize etmesine neden oldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26’dan yüzde 28’e çıkardıklarını açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, “Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz” dedi. Yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Karahan, küresel büyüme görünümüne ilişkin beklentilerin jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zayıf seyrini sürdürdüğünü belirtti ve bu nedenle bu bağlamda, dış talep varsayımlarını 2026 yılı için aşağı yönde sınırlı olarak güncellediklerini söyledi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜZDE 28’E ÇIKARDI

Karahan, “2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede, motorin, doğal gaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık” dedi.

JEOPOLİTİK GELİŞMELERE BAĞLADI

Karahan, jeopolitik gelişmelerin yalnızca enerji fiyatlarını değil, temel mal fiyatlarını da etkilediğini belirtti. Sıkı para politikası sayesinde iç talepteki zayıf seyir belirginleştiğini savunan Karahan, “Para politikamızın talep koşulları üzerindeki sıkılaştırıcı etkilerini açık bir şekilde gözlemliyoruz. Sıkı duruşumuzu sürdürecek, temel amacımız olan fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. 27 Mart’ta 155 milyar dolar olan brüt rezervler 30 milyar dolar artışla 12 Ağustos itibarıyla 185 milyar dolar seviyesine yükseldi. Swap hariç net rezervler aynı dönemde 35 milyar dolar artışla 56 milyar dolar seviyesine ulaştı” diye konuştu.

SANAYİCİYLE YİNE TERS DÜŞTÜ

  • Sunumunun ardından soruları cevaplandıran Karahan, enflasyonun hedeflenen rakamların çok üzerinde kalmasını şöyle savundu: “Belki, evet belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım. Para politikasından etkilenen kalemlerde aslında dezenflasyonun bütün bu maliyet yönlü şoklara rağmen devam ettiğini görüyoruz.” Sanayici, yüksek faizin üretim maliyetlerini artırmasından şikâyet ederken, Karahan, sanayide arz kapasitesinde bir bozulma olmadığını savundu.

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Başlıklar :Merkez BankasıEnflasyonEkonomi
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