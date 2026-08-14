Dijital yatırımda yeni hedef somut kazanç

Türkiye’de KOBİ’lerin teknoloji gündemi hızla değişiyor. Dijital dönüşüm artık yalnızca bilgi işlem departmanlarının sorumluluğunda yürütülen bir süreç olmaktan çıkarken, işletmeler teknoloji yatırımlarını doğrudan büyüme, verimlilik ve rekabet hedefleriyle ilişkilendirmeye başladı. Yapay zekâ, veri yönetimi, bulut altyapıları ve operasyonel verimlilik çözümleri, KOBİ’lerin önümüzdeki dönemde en fazla yatırım yapacağı alanlar arasında gösteriliyor. PEAKUP CSO’su Kadircan Toprakçı’ya göre asıl başarı, en fazla teknolojiye sahip olmakla değil, yatırımı somut iş sonuçlarına dönüştürmekle sağlanıyor. Toprakçı, KOBİ’lerin gelir artışı, maliyet optimizasyonu ve operasyonel performans gibi ölçülebilir çıktılara odaklanması gerektiğine dikkat çekiyor.

YAPAY ZEKÂNIN TEMELİ VERİ

Toprakçı, güvenilir ve doğru yapılandırılmış veri altyapısı bulunmadan yapay zekâdan sürdürülebilir sonuç alınmasının zor olduğunu dile getirdi. Toprakçı, teknolojik altyapının kurulmasının yanı sıra çalışanların yeni sistemlere adapte edilmesi ve iş süreçlerinin yeniden tasarlanmasının da dönüşümün başarısında belirleyici olduğunu söyledi.

BULUT ALTYAPISI STRATEJİK

Yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşmasıyla güçlü bulut altyapılarına duyulan ihtiyacın da arttığını aktaran Toprakçı, perakende, finans, üretim ve lojistik sektörlerinin dijital dönüşümde öne çıktığını paylaştı. Toprakçı, KOBİ’lerin ise daha erişilebilir bulut çözümleri sayesinde teknoloji yatırımlarını hızlandırabildiğini vurguladı.

SİBER GÜVENLİĞE ÖNCELİK

Türkiye’de sayıları 4 milyona yaklaşan KOBİ’lerin teknoloji gündeminde çok sayıda başlık öne çıkıyor. Yatırım ve finansmana erişim, finansal desteklerden yararlanma, nitelikli insan kaynağı, yapay zekâ okuryazarlığı, siber güvenlik ve KVKK uyumu, işletmelerin öncelikleri arasında yer alıyor. İhracat ve e-ticaret yoluyla küresel pazarlara erişim, üretimde verimlilik, tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve teknoloji yatırımlarından elde edilen geri dönüşün ölçülmesi de KOBİ’lerin önündeki önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor. Toprakçı, önümüzdeki dönemde yapay zekâ uygulamaları ile esnek ve ölçeklenebilir bulut altyapılarının daha fazla önem kazanacağının altını çizdi.

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