Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
11:52, 14/08/2026, Cuma
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Haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti.
Acı haber, Gültekin'in sahibi olduğu kliniğin Instagram hesabından duyuruldu:
"Onlarca kadının&annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik. Cenazesi bugün (14 Ağustos 2026) ikindi namazına müteakip Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak. Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecektir. Hayatın Öz'ü sonsuza dek bizimle. Başımız sağ olsun..."
Erhan Çelik ile Özlem Gültekin 2019 yılında nikah masasına oturmuş, 2020 yılında ise oğulları Ali Boran dünyaya gelmişti.
Başlıklar :doktorözlem gültekinerhan çelik
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