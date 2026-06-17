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MİT'ten DEAŞ operasyonu: Sözde medya sorumlusu Ahmet Kazancı yakalandı

MİT'ten DEAŞ operasyonu: Sözde medya sorumlusu Ahmet Kazancı yakalandı

10:4117/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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MİT'ten DEAŞ'a darbe: Sözde sorumlu Ahmet Kazancı yakalandı
MİT'ten DEAŞ'a darbe: Sözde sorumlu Ahmet Kazancı yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, DEAŞ terör örgütünün Horasan Vilayeti’nin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod Ahmet Kazancı’yı yakaladı.

MİT tarafından yakalanan Ahmet Kazancı’nın DEAŞ’ın Türk Medya Sorumlusu Abu Yasir Al Turki kod Özgür Altun’un yerine geçen şahıs olduğu ortaya çıktı.

MİT’ten terör örgütüne darbe

MİT’in istihbari çalışmaları sonucunda, Ahmet Kazancı’nın Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçerek DEAŞ’ın Horasan Vilayeti (ISKP)’ne katıldığı tespit edildi. Kazancı’nın DEAŞ’a ait kamplarda aktif görev yaptığı saptandı.

Kazancı’nın, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve Pakistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen DEAŞ’ın Türk Medya Sorumlusu Abu Yasir Al Turki kod Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. Ayrıca Kazancı’nın, Özgür Altun’un yakalanmasının ardından yerine geçerek Altun’un örgütsel faaliyetlerini devraldığı da belirlendi.

MİT tarafından sürdürülen hassas çalışmalar neticesinde, Ahmet Kazancı’nın, Pakistan’da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu tespit edildi. Kazancı’nın Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimler ve örgütsel faaliyetleri sonrası illegal yollardan Türkiye’ye giriş yapacağı ve örgütsel çalışmalarını sürdüreceği saptandı.

Bunun üzerine MİT, Kazancı’nın yakalanması için düğmeye bastı. Sürdürülen hassas çalışmalar neticesinde, örgütsel faaliyetleri takip edilen Abu Ubeyde / Abu İbrahim Kod Ahmet Kazancı, sınır bölgesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Örgüt adına yürüttüğü faaliyetleri itiraf etti

MİT’in operasyonu ile yakalanan Ahmet Kazancı, ifadesinde;

- Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir Al Turki kod Özgür Altun ile ilişkisini,

- DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve dini çeşitli eğitimleri,

- DEAŞ adına yürüttüğü medya/propaganda faaliyetleri kapsamındaki görevlerini,

itiraf ederek, detaylarını aktardı.

Yapılan bu operasyon ile DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ’ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlandı.


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