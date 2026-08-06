Kastamonu'da düşen sis meşalesini almak isteyen çocuk minibüsün altında kalıp yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki bir asker eğlencesinde, minibüsün altına düşen sis meşalesini almaya çalışan 9 yaşındaki S.Ç., aracın hareket etmesi sonucu altında kalarak yaralandı. Sürücünün fark etmeyerek hareket ettirdiği minibüsün altında kalan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde minibüsün altına düşen sis meşalesini almak isteyen çocuk, aracın hareket etmesi neticesinde altında kalarak yaralandı.
Olay, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi sırasında yakılan sis meşalesi duran bir minibüsün altına düştü. Meşaleyi almak isteyen 9 yaşındaki S.Ç., aracın altına girdi. Bu esnada çocuğu fark etmeyen H.E. minibüsü hareket ettirdi. Minibüsün hareket etmesiyle S.Ç., hareket eden minibüsün altında kalarak yaralandı. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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