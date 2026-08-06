Kastamonu'da düşen sis meşalesini almak isteyen çocuk minibüsün altında kalıp yaralandı

Sıra dışı villa görenleri şaşırtıyor: Normal bir evden çok daha havalı ve güzel oldu! Görenler bol bol fotoğraf çektiriyor

Rize'de konut yapacak düz arazi bulamayan Muhammet Dilmaç, yamaç arazisinden geçen yol üzerine diktiği 8 metrelik beton kolonların üzerine villa inşa etti. Altından beton mikserlerinin bile rahatça geçebildiği sıra dışı evinin yapım sürecini anlatan Dilmaç, "Karadeniz Bölgesi'nde ev yapmak için geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir proje düşündük" dedi.