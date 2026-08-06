Aydın'da üç gündür aranan kişi ekiplerin çalışmaları sonucunda dağlık alanda bulundu
Aydın'ın Söke ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 49 yaşındaki Muharrem Tosun, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda evinin yakınındaki dağlık alanda bulundu. JAK, AFAD ve ilçe jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda sağ olarak ulaşılan Tosun, kontrol amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde 3 gündür aranan kişi evinin yakınında dağlık alanda bulundu.
Yenikent Mahallesi'nde Muharrem Tosun'dan (49) 3 gündür haber alamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı.
Ekipler, Tosun'u evinin yakınındaki dağlık alanda buldu.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Tosun, Söke Fehime Faik Kocagözler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.