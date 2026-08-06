Hakkari'de sınır hattında uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde İran sınır hattında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, şüpheli bir çantada 7 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden güvenlik güçleri tarafından sınır hattında yapılan çalışmalar sonucu 7 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ve 34. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde; Şemdinli ilçesi İran sınır hattında icra edilen faaliyet esnasında şüpheli bir çanta tespit edildi. Yapılan aramada çanta içerisinde 7 kilo 720 gram eroin ele geçirilirken, adli tahkikat başlatıldı.
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