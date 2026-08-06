Hakkari'de sınır hattında uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'ye sürpriz telefon: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berçelan Yaylası'ndaki Kadın Şenliği'nde katılımcılara seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Hakkari'nin 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nda düzenlenen "Kadın Şenliği"ne katılanlara telefonda seslenerek, İstanbul'dan selam ve sevgilerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayladaki kadınlara "Hakkarili hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun inşallah" dedi.