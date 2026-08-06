Zehir tacirlerine darbe: Kıyafetlere emdirilmiş 13 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 Ağustos’ta Yüksekova’da bir şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan denetimler ve yolcuların eşyaları üzerindeki aramalarda, durumundan şüphelenilen İran uyruklu bir yolcuya ait valiz detaylı incelemeye alındı.

Aramalarda, valiz içerisindeki kıyafetlere emdirilmiş halde toplam 13 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden unsurlara yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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