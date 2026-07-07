Bir köyü istila ettiler: Çekirge sürüleri köylüleri tedirgin ediyor

Yüksekova’da 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı

Hakkari'de Emniyet ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Yaklaşık 28 kilogram uyuşturucuya el konulurken, tutuklanan şahsın doktor olduğu öğrenildi.