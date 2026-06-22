Yaklaşık 20 bin yıllık buzullar: Türkiye’nin dört bir yanından Cilo’ya doğa akını

Doğa sporları grupları, yer yer kar örtüsü üzerinde kilometrelerce koşarak etkinliğe renk kattı. Katılımcılar, fotoğraflarda gördükleri güzelliklerin çok ötesinde bir manzarayla karşılaştıklarını belirterek Cilo’nun Türkiye’nin en etkileyici doğal alanlarından biri olduğunu ifade etti.