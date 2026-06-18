Hakkari'de kamyon ile minibüs çarpıştı: Ölü sayısı 3’e yükseldi

Kaza, sabah saatlerinde Yüksekova Çevre Yolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile kamyon çarpışmıştı. Kazada ilk belirlemelere göre minibüste bulunan O.O. ve İ.Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.