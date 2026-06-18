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Hakkari'de kamyon ile minibüs çarpıştı: Ölü sayısı 3’e yükseldi

Hakkari'de kamyon ile minibüs çarpıştı: Ölü sayısı 3’e yükseldi

09:3418/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
IHA
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Hakkari'de kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hakkari'de kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Kaza, sabah saatlerinde Yüksekova Çevre Yolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile kamyon çarpışmıştı. Kazada ilk belirlemelere göre minibüste bulunan O.O. ve İ.Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaralılardan S.O. da kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükselirken, 2 yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.


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