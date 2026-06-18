Seyir halindeyken kalp krizi geçirdi: Park halindeki araçlara çarpan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Hüseyin Deniz, 45 SC 2487 plakalı otomobili ile Balçova yönünden Konak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Deniz'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Deniz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.