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Artvin’de feci kaza: Baba ve oğulun bulunduğu araç Çoruh Nehri’ne uçtu

Artvin’de feci kaza: Baba ve oğulun bulunduğu araç Çoruh Nehri’ne uçtu

09:4915/06/2026, Pazartesi
IHA
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Baba ve oğulun bulunduğu araç Çoruh’a düştü! Ekipler zamana karşı yarışıyor
Baba ve oğulun bulunduğu araç Çoruh’a düştü! Ekipler zamana karşı yarışıyor

Artvin’in Şavşat ilçesinde bir otomobil Çoruh Nehri’ne uçtu. Araçta bulunan baba ile oğlu için arama çalışması başlatıldı.

Artvin-Şavşat Devlet Karayolunda Selahaddin Kaya ile Mecit Kaya isimli baba ve oğlu araçları ile seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çoruh Nehrine düştü.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nehirde araca ulaşılırken, şahısların araç içerisinde olup olmadığı veya su ile beraber sürüklenip sürüklenmediği konusunda bir emareye ulaşılamadı.

Aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.



#Artvin
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