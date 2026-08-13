Sözlü tartışma bir anda dehşete dönüştü: Üç yaralı

Elazığ’da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Yurtbaşı Beldesi Yurtbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçak ve pompalı tüfek kullanıldı.

Farklı hastanelere kaldırıldılar

Olayda 2 kişi bıçakla, 1 kişi ise tüfekle vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde önlem alırken, kaçan şüphelinin yakalanması için inceleme başlatıldı.

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