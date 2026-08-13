Bakırköy'de üç aracın karıştığı kazada üç kişi yaralandı

Beykoz’da parkta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü: Bankta bulduğum bıçağı savurdum

Beykoz'da Yavuz Özgül (55) ile Osman Ş. (61) arasında parkta çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Cami önünde devam eden kavgada Osman Ş., Özgül’ü bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Osman Ş., olay yerinin 25 metre ilerisinde polis ekipleri tarafından yakalanırken, saldırıda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Şüphelinin ifadesinde, "Elini beline atınca beni bıçaklayacağını düşündüm. Bankta bulduğum bıçağı savurdum" dediği öğrenildi.