Rize'de feci kaza: Otomobille tırın çarpıştığı kazada üç can kaybı

Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Rize'den Artvin istikametine giden Ahmet Okumuş yönetimindeki 16 AIU 111 plakalı otomobil, Çayeli Limanköy mevkisinde refüjü aşarak karşı yöne geçti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Gülsüm Okumuş'un olay yerinde öldüğü belirlendi.

Ağır yaralanan Nuray Başar da kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.