Rize'de feci kaza: Otomobille tırın çarpıştığı kazada üç can kaybı

20:1412/10/2025, Pazar
AA
Kaza nedeniyle Artvin-Rize yönündeki trafik akışı yan yoldan sağlandı.
Rize'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan üç kişi hayatını kaybetti.

Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Rize'den Artvin istikametine giden Ahmet Okumuş yönetimindeki 16 AIU 111 plakalı otomobil, Çayeli Limanköy mevkisinde refüjü aşarak karşı yöne geçti.

Otomobil, Rize yönüne giden D.M. idaresindeki HR-822-HH plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Gülsüm Okumuş'un olay yerinde öldüğü belirlendi.

Ağır yaralanan Nuray Başar da kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Artvin-Rize yönündeki trafik akışı yan yoldan sağlandı.



#Çayeli
#Rİze
#Trafik Kazası
