Bedelli askerlik ücreti 2026’da ne kadar olacak? Zam hesabı netleşiyor

2026 yılı başında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak yeniden belirlenecek. Hâlihazırda 280 bin liranın üzerinde olan bedel, ocak ayında açıklanacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı sonrası artacak. Gözler, TÜİK’in açıklayacağı veriler ve Milli Savunma Bakanlığı’nın duyurusunda.
Türkiye’de milyonlarca yükümlüyü yakından ilgilendiren bedelli askerlik ücreti 2026 için geri sayım başladı. Mevcut uygulamada bedelli askerlik bedeli, memur maaş katsayısı esas alınarak hesaplanıyor ve her yıl ocak ile temmuz aylarında güncelleniyor. 2025’in ikinci yarısında yürürlükte olan tutar 280 bin 850 lira seviyesinde bulunuyor.
Memur maaş katsayısı belirleyici olacak
Bedelli askerlik ücreti, kanun gereği 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanıyor. Bu nedenle 2026 ocak ayında memur ve memur emeklileri için oluşacak zam oranı, bedelli askerlik bedelini de doğrudan etkileyecek. Yılın son aylarında açıklanacak enflasyon verileri, bu artışın nihai seviyesini belirleyecek.
Olası zam oranları ve tahmini tutar
Son veriler ışığında memurlar için yüzde 11’lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı oluşması bekleniyor. Bu senaryoya göre bedelli askerlik ücretinin 2026’nın ilk yarısında 320 bin lira bandına yaklaşabileceği hesaplanıyor. Ancak kesin rakam, memur aylık katsayısının netleşmesiyle ortaya çıkacak.
Resmi açıklama ocak ayında yapılacak
2026 yılına ait bedelli askerlik ücreti, TÜİK’in aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından belirlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın katsayıyı ilan etmesi sonrası Milli Savunma Bakanlığı yeni bedeli kamuoyuna duyuracak. Bu tarihten sonra yapılacak başvurularda güncel tutar geçerli olacak.