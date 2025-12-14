Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bedelli askerlik ücreti 2026’da ne kadar olacak? Zam hesabı netleşiyor

Bedelli askerlik ücreti 2026’da ne kadar olacak? Zam hesabı netleşiyor

23:0214/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 yılı başında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak yeniden belirlenecek. Hâlihazırda 280 bin liranın üzerinde olan bedel, ocak ayında açıklanacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı sonrası artacak. Gözler, TÜİK’in açıklayacağı veriler ve Milli Savunma Bakanlığı’nın duyurusunda.

Türkiye’de milyonlarca yükümlüyü yakından ilgilendiren bedelli askerlik ücreti 2026 için geri sayım başladı. Mevcut uygulamada bedelli askerlik bedeli, memur maaş katsayısı esas alınarak hesaplanıyor ve her yıl ocak ile temmuz aylarında güncelleniyor. 2025’in ikinci yarısında yürürlükte olan tutar 280 bin 850 lira seviyesinde bulunuyor.

Memur maaş katsayısı belirleyici olacak

Bedelli askerlik ücreti, kanun gereği 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanıyor. Bu nedenle 2026 ocak ayında memur ve memur emeklileri için oluşacak zam oranı, bedelli askerlik bedelini de doğrudan etkileyecek. Yılın son aylarında açıklanacak enflasyon verileri, bu artışın nihai seviyesini belirleyecek.

Olası zam oranları ve tahmini tutar

Son veriler ışığında memurlar için yüzde 11’lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı oluşması bekleniyor. Bu senaryoya göre bedelli askerlik ücretinin 2026’nın ilk yarısında 320 bin lira bandına yaklaşabileceği hesaplanıyor. Ancak kesin rakam, memur aylık katsayısının netleşmesiyle ortaya çıkacak.

Resmi açıklama ocak ayında yapılacak

2026 yılına ait bedelli askerlik ücreti, TÜİK’in aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından belirlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın katsayıyı ilan etmesi sonrası Milli Savunma Bakanlığı yeni bedeli kamuoyuna duyuracak. Bu tarihten sonra yapılacak başvurularda güncel tutar geçerli olacak.

#bedelli askerlik
#bedelli askerlik ücreti
#bedelli askerlik 2026
#msb
#milli savunma bakanlığı
#Bedelli askerlik ücreti 2026
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Epic Games ücretsiz oyun listesi sızdırıldı: Yeni yıl öncesi 15 ücretsiz oyun geliyor