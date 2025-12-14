Bedelli askerlik ücreti 2026’da ne kadar olacak? Zam hesabı netleşiyor

Memur maaş katsayısı belirleyici olacak

Bedelli askerlik ücreti, kanun gereği 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanıyor. Bu nedenle 2026 ocak ayında memur ve memur emeklileri için oluşacak zam oranı, bedelli askerlik bedelini de doğrudan etkileyecek. Yılın son aylarında açıklanacak enflasyon verileri, bu artışın nihai seviyesini belirleyecek.