TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? Takvim netleşti

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından milyonlarca vatandaşın gözü kura çekimi ve sonuç tarihine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıkladığı takvimle birlikte kura çekimlerinin başlayacağı tarih, sonuçların ilan edileceği gün ve konut teslim sürecine ilişkin ayrıntılar netlik kazandı.





TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde gözler kura tarihine çevrildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım’da başlamış, 19 Aralık itibarıyla tamamlanmıştı. Başvuru ücretini yatırarak süreci tamamlayan milyonlarca vatandaş, şimdi kura çekimi ve sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor.





Proje kapsamında 81 ilde inşa edilecek sosyal konutlar için hak sahipleri, noter huzurunda ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gözetiminde belirlenecek.





TOKİ kura çekilişi nasıl yapılacak?

TOKİ kura süreci iki aşamada gerçekleştirilecek:

İlk aşamada hak sahibi belirleme kurası yapılacak. İkinci aşamada ise hak kazananlar için konut belirleme kurası uygulanacak. Kura çekimleri, başvuru yapılan il ve konut tipine göre ayrı ayrı düzenlenecek.

TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ tarafından açıklanan takvime göre hak sahibi belirleme kuraları, 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte, başvurusu onaylanan adaylar arasından il bazlı kura çekimleriyle hak sahipleri belirlenecek.





TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları, en geç 2 Mart 2026 tarihine kadar resmi olarak duyurulacak. Sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.





Kimler hangi konut tipleri için kura hakkına sahip olacak?

Kura çekimlerinde başvuru sahipleri, belirlenen statülere göre farklı daire tipleri için değerlendirilecek:

Şehit aileleri, gaziler ve vazife malulleri: 65 m² 2+1

En az %40 engelli vatandaşlar: 65 m² 2+1

Emekliler: 55 m² 1+1 ve 65 m² 2+1

3 ve daha fazla çocuklu aileler: 65 m² ve 80 m² 2+1

18-30 yaş arası gençler: 55 m² 1+1

Diğer başvuru sahipleri: 65 m² ve 80 m² 2+1

TOKİ konut teslimleri ne zaman başlayacak?

TOKİ tarafından inşa edilecek sosyal konutların ilk teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla kademeli şekilde yapılması planlanıyor. Teslim süreci, projelerin tamamlanma takvimine göre il bazlı olarak ilerleyecek.





TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar olacak?

Açıklanan bilgilere göre sosyal konutlar için başlangıç taksitleri şu şekilde olacak:

İstanbul: 7.313 TL’den başlayan taksitler

Diğer iller: 6.750 TL’den başlayan taksitler