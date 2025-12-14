Asgari ücrette zam hesabı: 2026 asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 20, 25, 30 ve 35 artış tablosu

Komisyon süreci resmen başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte, tarafların talepleri masaya yatırılıyor. Komisyonun ilk toplantısı 12 Aralık’ta yapıldı. Hedef, hem çalışanların alım gücünü koruyacak hem de işverenlerin üretim ve istihdam kapasitesini dikkate alan bir dengeye ulaşmak olarak ifade ediliyor.