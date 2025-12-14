Asgari ücrette zam hesabı: 2026 asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 20, 25, 30 ve 35 artış tablosu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısıyla birlikte 2026’da geçerli olacak asgari ücret için pazarlık süreci başladı. Kamuoyunda yüzde 20 ile 35 arasında değişen zam oranları tartışılırken, olası artışların maaşlara nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. En güçlü beklenti yüzde 30’luk bir artış üzerinde yoğunlaşıyor.
Türkiye’de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri resmen başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Sürecin önümüzdeki haftalarda yapılacak görüşmelerle hızlanması beklenirken, 2026 yılında uygulanacak yeni ücret rakamı şimdiden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.
Komisyon süreci resmen başladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte, tarafların talepleri masaya yatırılıyor. Komisyonun ilk toplantısı 12 Aralık’ta yapıldı. Hedef, hem çalışanların alım gücünü koruyacak hem de işverenlerin üretim ve istihdam kapasitesini dikkate alan bir dengeye ulaşmak olarak ifade ediliyor.
Ekonomik görünüm ve enflasyon vurgusu
Son aylarda açıklanan veriler, Türkiye’de enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini gösteriyor. Yıllık enflasyonun son dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesi, asgari ücret artışının hangi oranda belirleneceği konusunda belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu tablo, 2026 asgari ücret rakamının daha sınırlı artışlarla şekillenebileceği yorumlarını da beraberinde getiriyor.
2026 asgari ücret için öne çıkan zam oranları
Merkez Bankası’nın tahminleri ve kamuoyundaki beklentiler doğrultusunda, asgari ücrete yüzde 20 ila 35 arasında bir artış ihtimali konuşuluyor. Mevcut rakam üzerinden yapılan hesaplamalara göre olası maaşlar şöyle şekilleniyor:
Yüzde 20 artış: yaklaşık 26 bin TL bandı
Yüzde 25 artış: 27 bin 630 TL
Yüzde 30 artış: 28 bin 735 TL
Yüzde 35 artış: 29 bin 800 TL
Kulislerde en güçlü senaryo, yüzde 30’luk bir artış üzerinde yoğunlaşıyor. Bu oranın kabul edilmesi halinde 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin 28 bin 735 TL seviyesine çıkması bekleniyor.
Uzlaşı arayışı sürüyor
Komisyon toplantıları devam ederken, işçi ve işveren tarafları arasında tam bir uzlaşı sağlanmasının kolay olmayacağı ifade ediliyor. Buna rağmen, sürecin yıl bitmeden tamamlanması ve yeni asgari ücretin 2026 Ocak ayından itibaren yürürlüğe girmesi hedefleniyor.