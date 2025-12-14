Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim Sınavı bugün tamamlandı. Sınavın ardından gözler ÖGG sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 118. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 118. Dönem ÖGG sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?