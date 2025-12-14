Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ile 94. Yenileme Eğitimi sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinasyonunda bugün yurt genelinde yapıldı. Özel güvenlik görevlisi olma hedefiyle ya da görev süresini uzatmak isteyen çok sayıda aday, erken saatlerde sınav merkezlerinde yerini aldı. Adaylar, sınavın ardından sonuçların ilan edileceği tarihi merakla beklemeye başladı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 118. Dönem ÖGG sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim Sınavı bugün tamamlandı. Sınavın ardından gözler ÖGG sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 118. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 118. Dönem ÖGG sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim Ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavına Ait Sınav Kılavuzu'nda yer alan tarih bilgileri şu şekilde:
16.12.2025 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.
17-19.12.2025 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
26.12.2025 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.
02.01.2026 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
05-07.01.2026 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
08.01.2026 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası, sınav adı, güvenlik kodu bilgileri girildikten sonra sorgulanabilecek.