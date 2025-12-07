Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına geçişinde belirleyici rol oynayan Dikey Geçiş Sınavı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. 2026 ÖSYM sınav takvimini göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki 2026 DGS başvuru tarihi ne zaman?

1 /5 Ön lisans eğitimini dört yıllık bir lisans programıyla tamamlamak isteyen adayların gireceği2026 yılı DGS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki DGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

2 /5 DGS 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? Yayınlanan ÖSYM takvimine göre DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvuruları ise 11 Haziran tarihinde alınacak.

3 /5 DGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK? 2026 ÖSYM sınav takvimini göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

4 /5 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE? DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.