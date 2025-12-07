Yeni Şafak
Formula 1 şampiyonu kim oldu, Lando Norris Max Verstappen Oscar Piastri mi kazandı?

17:557/12/2025, Pazar
Formula 1'de sezonun şampiyonu Lando Norris oldu. Böylece 17 yıl sonra bir McLaren pilotu şampiyon olmayı başardı. İşte F1 pilotlar sıralaması ve Abu Dabi Grand Prix sonuçları.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun şampiyonunu belirlendi 24. ve son ayak Abu Dabi Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başladı. Sezonun ortasında şampiyonluk yarışında 104 puan geriye düşen Hollandalı pilot Max Verstappen, son yarışlarda çok iyi performans gösterse de Norris'in 2 puan gerisinde kalarak şampiyonluğu kıl payı kaybetti. Oscar Piastri ise yarışı 2. sırada tamamlayarak şampiyonluk yarışında 3. sırada kaldı.

Michael Schumacher'in 5 kez üst üste şampiyonluk rekoru da bu şampiyonluğun ardından devam ediyor.

Pilotlar sıralaması:

1- Lando Norris

2- Max Verstappen

3- Oscar Piastri

Abu Dabi Grand Prix'si sonuçları:

1- Max Verstappen

2- Oscar Piastri

3- Lando Norris

4- Charles Leclerc

5- George Russell

