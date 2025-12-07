Formula 1 şampiyonu kim oldu, Lando Norris Max Verstappen Oscar Piastri mi kazandı?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun şampiyonunu belirlendi 24. ve son ayak Abu Dabi Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başladı. Sezonun ortasında şampiyonluk yarışında 104 puan geriye düşen Hollandalı pilot Max Verstappen, son yarışlarda çok iyi performans gösterse de Norris'in 2 puan gerisinde kalarak şampiyonluğu kıl payı kaybetti. Oscar Piastri ise yarışı 2. sırada tamamlayarak şampiyonluk yarışında 3. sırada kaldı.