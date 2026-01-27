Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AirTag tanıtıldı mı? Apple Türkiye satış fiyatı belli oldu

AirTag tanıtıldı mı? Apple Türkiye satış fiyatı belli oldu

08:4527/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Apple yeni nesil AirTag'ı tanıttı
Apple yeni nesil AirTag'ı tanıttı

Apple yeni nesil AirTag'ı tanıttı. Yeni nesil AirTag modeli artık daha gelişmiş durumda. Hem konum bilgisi hem de hoparlör tarafında geliştirilen cihaz, çok daha zorlu hava şartlarına dayanıyor. AirTag, -20 ve 60 santigrat derecede çalışabiliyor. Yeni nesil AirTag modeli Türkiye satış fiyatı da belli oldu.

Apple, bu yılın ilk ürün tanıtımını gerçekleştirdi. Kayıp eşyaların bulunmasını kolaylaştırmak için geliştirilen AirTag’in yeni sürümü kullanıcılarla buluştu. Önceki nesle kıyasla daha gelişmiş özellikler sunan yeni AirTag, tam konum bulma desteği ve daha geniş Bluetooth kapsama alanı ile dikkat çekiyor.

Apple yeni sürüm AirTag'ı tanıttı. Ürün temelde, anahtarlık, çanta ve evcil hayvanların tasmalarına takılmak için tasarlanmıştı. Daha pek çok eşyaya takılabilen bu cihaz, özellikle sıkça seyahat eden kişilerin bavullarına dahi AirTag koymasıyla gündeme gelmişti. Ürün sayesinde nerede olunduğu bilinmeyen eşyalar hem konum bilgisiyle hem de sesli yönergelerle bulunuyor.

AirTag özellikleri neler?

Yeni nesil AirTag modeli ise artık daha gelişmiş durumda. Hem konum bilgisi hem de hoparlör tarafında geliştirilen cihaz, çok daha zorlu hava şartlarına dayanıyor. Aktarılana göre -20 ve 60 santigrat derecede çalışabiliyor.

AirTag Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Türkiye'deki satış fiyatı 1.599 TL olan ürünün dörtlü paketi 5 bin 499 TL olarak açıklandı.

#AirTag
#Apple
#AirTag fiyatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kilis kura sonuç sorgulama: 1170 sosyal konut Kilis TOKİ kazananlar isim listesi