Apple, bu yılın ilk ürün tanıtımını gerçekleştirdi. Kayıp eşyaların bulunmasını kolaylaştırmak için geliştirilen AirTag’in yeni sürümü kullanıcılarla buluştu. Önceki nesle kıyasla daha gelişmiş özellikler sunan yeni AirTag, tam konum bulma desteği ve daha geniş Bluetooth kapsama alanı ile dikkat çekiyor.

Apple yeni sürüm AirTag'ı tanıttı. Ürün temelde, anahtarlık, çanta ve evcil hayvanların tasmalarına takılmak için tasarlanmıştı. Daha pek çok eşyaya takılabilen bu cihaz, özellikle sıkça seyahat eden kişilerin bavullarına dahi AirTag koymasıyla gündeme gelmişti. Ürün sayesinde nerede olunduğu bilinmeyen eşyalar hem konum bilgisiyle hem de sesli yönergelerle bulunuyor.

AirTag özellikleri neler?

Yeni nesil AirTag modeli ise artık daha gelişmiş durumda. Hem konum bilgisi hem de hoparlör tarafında geliştirilen cihaz, çok daha zorlu hava şartlarına dayanıyor. Aktarılana göre -20 ve 60 santigrat derecede çalışabiliyor.

AirTag Türkiye satış fiyatı ne kadar?