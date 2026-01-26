Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Ankara'da kritik temas: Dışişleri Bakanı Fidan Hamas heyeti ile görüştü

Ankara'da kritik temas: Dışişleri Bakanı Fidan Hamas heyeti ile görüştü

21:1926/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye Başkanlığındaki Hamas heyeti ile görüştü. Görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasıyla ilgili gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve diğer bölgesel meseleler konuşuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye Başkanlığındaki Hamas heyeti ile Ankara’da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasıyla ilgili gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan Fidan, Türkiye’nin, Gazzelilerin haklarını savunmaya yönelik olarak Barış Kurulu başta olmak üzere çeşitli platformlarda yürüttüğü diplomatik faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Fidan, ihtiyaç duyulan insani yardımın, Gazze’ye ulaştırılması için çabaların kararlı biçimde sürdürüleceğini belirtti.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Hamas
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#Hamas Siyasi Büro Üyesi
#Halil Hayye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB Şubat 2026 celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 1-2-3. grup sevk günleri