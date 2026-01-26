Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? GS City maçı şifresiz kanalda mı? İşte yayın detayları

Manchester City-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması 8. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda İngiliz devi Manchester City'e konuk olacak. Heyecan dolu mücadele öncesinde muhtemel 11'ler de merak ediliyor. Manchester City-Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı da araştırılan diğer konulardan. İşte dev maça dair son gelişmeler ve yayın bilgileri.

1 /7 Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasındaki 8. ve son haftasında İngiltere deplasmanında Manchester City’ye konuk olacak. Etihad Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele öncesi maçın tarih ve saat bilgisi ile canlı yayın detayları netleşti. Temsilcimiz, puan tablosundaki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak.

2 /7 Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00’te oynanacak. Etihad Stadyumu’ndaki mücadele TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

3 /7 Galatasaray’ın puanı ve sıralaması Şampiyonlar Ligi’nde 10 puanı bulunan Galatasaray, Manchester City maçı öncesinde 17. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, son maçında sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalmıştı.



4 /7 Maçın hakemi belli oldu Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Dördüncü hakem Jose Luis Munuera olacak. VAR’da Carlos del Cerro Grande, AVAR’da ise Robert Schröder görev yapacak.



5 /7 Guardiola’dan taraftara çağrı ve eksik listesi Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray karşısında tribün desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Guardiola; Marc Guehi, Antoine Semenyo, Rodri başta olmak üzere birçok oyuncunun forma giyemeyeceğini, ayrıca Nico, Savinho ve John Stones’un da hazır olmadığını söyledi.

6 /7 İlk kez karşı karşıya Manchester City ile Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez birbirine rakip olacak. Bu eşleşme ayrıca Guardiola’nın bir Türk takımına karşı ilk kez mücadele edeceği karşılaşma olarak öne çıkıyor.