Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için Türkiye Yüzyılı’nın en büyük sosyal konut hamlesinde süreç devam ediyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında illere göre TOKİ kuraları çekilirken, projede 1+1 dairelerin 55 metrekare, 2+1 dairelerin ise 65 ve 80 metrekare seçenekleriyle inşa edileceği açıklandı. Başvuru yapılan kategoriye göre hak sahipleri, belirlenen konut tipleri üzerinden daire sahibi olacak. Peki, TOKİ konutlarının oda sayısı ve metrekare bilgileri hangi kanaldan, ne zaman ve nasıl öğrenilecek?
Ev Sahibi Türkiye Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerine tahsis edilecek evlerin metrekareleri ve oda sayıları kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlarca merak konusu. Proje genelinde konut tipleri 1+1 daireler 55 metrekare, 2+1 daireler ise 65 metrekare ve 80 metrekare olarak planlanmıştır. Ayrıca belirli kategorilere (şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler vb.) göre 65 m² 2+1 veya 55 m² 1+1 gibi konut tipleri ayrılmıştır.
TOKİ evlerin kaç metre kare olduğunu ve oda sayılarını nerden öğrenilecek?
500 Bin Sosyal Konut Projesinde" konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra öğrenilecek.
TOKİ konutları kaç metre kare olacak?
Yüzde 5 kontenjan ayrılan engelli vatandaşlar 2+1 65 m2 konut verilecek. 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere ise yüzde 10 kontenjan ayrıldı. Bu gruptaki vatandaşlara hem 2+1 65 m2 hem de 2+1 80 m2 konut verilecek.
TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.