Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hava nasıl olacak? 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı! 26 Ocak Pazartesi il il güncel hava durumu raporu

Bugün hava nasıl olacak? 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı! 26 Ocak Pazartesi il il güncel hava durumu raporu

08:5926/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Ocak Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Haftanın ilk günü için İstanbul dahil yurdun batı kesimlerine yağış uyarısında bulunuldu. Yağış kaç gün sürecek? Meteoroloji bölge bölge açıkladı. İşte 26 Ocak Pazartesi için hava durumu tahmini.

Bugün hava nasıl olacak?


Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış ve fırtına beklenirken Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya’da sağanakların yer yer etkisini artırması, rüzgarın ise bazı bölgelerde 90 km/saat hıza ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu paylaştı. Bugün, Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor. Yağışlar Antalya çevrelerinde ise kuvvetli olacak. Haftanın ilk günü için iste İstanbul dahil yurdun batı kesimleri için yağış uyarısında bulunuldu. İçişleri Bakanlığı da kuvvetli sağanak ile kuvvetli fırtına nedeniyle yarın 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

HAVA SICAKLIĞI


Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR


Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI


Beklenen yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA


Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya ile Kocaeli'nin doğusunun, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı





EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.






ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu




SİVAS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop hariç bölgenin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Tokat ve Artvin ile Rize'nin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu


DOĞU ANADOLU


Parçalı, yer yer çok bulutlu, Elazığ çevrelerinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu












TÜM İLLERDEKİ ANLIK HAVA DURUMU

#hava durumu
#meteoroloji
#Sarı Kodlu Uyarı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İL İL TOKİ 500 bin konut kura çekiliş tarihi SIRALI LİSTE 2026: TOKİ Gaziantep, Diyarbakır, Manisa, Hatay kura çekimi ne zaman?