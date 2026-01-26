Bugün hava nasıl olacak? 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı! 26 Ocak Pazartesi il il güncel hava durumu raporu

SİVAS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop hariç bölgenin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı









ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Tokat ve Artvin ile Rize'nin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu





DOĞU ANADOLU





Parçalı, yer yer çok bulutlu, Elazığ çevrelerinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu











































