TÜİK Ocak 2026 enflasyon oranı hangi gün açıklanacak? TÜFE beklentisi kaç?

2026 Ocak ayı enflasyon beklentisi için gözler TÜİK’in açıklayacağı kritik verilere çevrildi. Türkiye’de kira artış oranı ile memur ve emekli maaş zamlarını da etkileyen TÜFE rakamları 3 Şubat 2026 Salı günü duyurulacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ocak ayı aylık TÜFE beklentisi yüzde 3,76’ya yükseldi.
Türkiye’de 2026 Ocak ayı enflasyon beklentisi, Şubat ayının ilk günlerinde açıklanacak TÜİK verileri öncesinde ekonomi gündeminin merkezine yerleşti. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verisi yalnızca fiyat artışlarının seyrini değil, aynı zamanda kira zam oranı ile memur ve emekli maaş zamları gibi geniş bir alanı doğrudan etkiliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek Ocak 2026 enflasyon oranı, 3 Şubat 2026 Salı günü açıklanacak.
Merkez Bankası anketi: ocak TÜFE beklentisi yüzde 3,76
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finans çevreleri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla yürütülen Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı.
Ankete göre, bir önceki dönemde yüzde 3,44 olarak ölçülen Ocak ayı TÜFE artış beklentisi, yeni dönemde yüzde 3,76’ya çıktı. Buna karşılık, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 23,35’ten yüzde 23,23’e geriledi.
12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminlerinde gerileme
TCMB anketinde, enflasyon beklentisinin orta vadeli görünümünde aşağı yönlü bir eğilim dikkat çekti.
Buna göre:
12 ay sonrası TÜFE artış beklentisi yüzde 23,35’ten yüzde 22,20’ye indi.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,45’ten yüzde 16,94’e düştü.
Ayrıca katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,8879 olarak kaydedildi. Cari işlemler açığı beklentisi yıl sonunda 25,6 milyar dolar, gelecek yıl için 29,5 milyar dolar seviyesinde yer aldı.
Ocak 2026 enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?
TÜİK, enflasyon rakamlarını takvime uygun şekilde her ayın 3’ünde kamuoyuyla paylaşıyor. Bu kapsamda Ocak 2026 TÜFE verisi, 3 Şubat 2026 Salı günü açıklanacak.
Aralık 2025 enflasyon verileri
TÜİK’in Aralık 2025 verilerine göre:
12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatları yüzde 34,88 arttı.
Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) ise yüzde 25,36 yükseldi.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,89, Yİ-ÜFE yüzde 0,75 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon TÜFE’de yüzde 30,89, Yİ-ÜFE’de yüzde 27,67 olarak gerçekleşti.