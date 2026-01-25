TÜİK Ocak 2026 enflasyon oranı hangi gün açıklanacak? TÜFE beklentisi kaç?





12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminlerinde gerileme

TCMB anketinde, enflasyon beklentisinin orta vadeli görünümünde aşağı yönlü bir eğilim dikkat çekti.





Buna göre:

12 ay sonrası TÜFE artış beklentisi yüzde 23,35’ten yüzde 22,20’ye indi.





24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,45’ten yüzde 16,94’e düştü.





Ayrıca katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,8879 olarak kaydedildi. Cari işlemler açığı beklentisi yıl sonunda 25,6 milyar dolar, gelecek yıl için 29,5 milyar dolar seviyesinde yer aldı.