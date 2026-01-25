TOKİ Karabük kura çekilişi ile ilgili araştırmalar hız kazanırken, özellikle 1600 sosyal konut Karabük TOKİ kura çekiliş tarihi hakkında vatandaşlar güncel bilgi arayışını sürdürüyor. Başvuru sürecinin ardından gözler kura aşamasına çevrilirken, TOKİ Karabük kurası hangi gün sorusu da en çok merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Karabük’te yapılacak konut projelerine yoğun ilgi olurken, kura çekilişinin yapılacağı tarih ve saat açıklamaları TOKİ tarafından duyurulduğunda hak sahibi olacak isimler netleşti.
TOKİ Karabük kura çekilişi, 1600 sosyal konut projesi kapsamında heyecanla bekleniyor. TOKİ Karabük 1600 konut kurası noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, hak sahipleri bu tarihte belli olacak. Başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınmış, Karabük sosyal konut kura çekimiyle 1600 adet dairenin sahipleri tespit edilecek.
TOKİ KARABÜK BİN 600 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Nevşehir’de 1600 konut inşa edilecek. TOKİ Karabük için kura çekiliş tarihine ilişkin resmi açıklama geldi. Buna göre Karabük TOKİ kurası 30 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.
Karabük TOKİ kura çekilişine katılacaklar açıklandı mı?
500 bin sosyal konut projesinde Karabük TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ Karabük kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
Karabük'te TOKİ konutları nereye, hangi ilçede var?
KARABÜK MERKEZ 1000
EFLANİ 50
ESKİPAZAR 150
OVACIK 50
SAFRANBOLU 150
YENİCE 200
TOKİ Karabük kura çekiliş sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek?
TOKİ Karabük kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Karabük'te fiyatlar şu şekilde:
Karabük'te 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Karabük'te 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Karabük'te 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.