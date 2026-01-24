Trendyol Süper Lig 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 1, 51. dakikada Gabriel Sara (2) ve 55. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golü 27. dakikada Barış Kalaycı attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 46'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Karagümrük ise 9 puanla son sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz gördüğü kartın ardından cezalı duruma düştü. Galatasaray bir sonraki hafta Kayserispor'u konuk edecek.





FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Muhammed Kadıoğlu, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Berkay Özcan, Serginho, Larsson, Barış Kalaycı, Tiago Çukur.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, İlkay, Torreira, Barış, Osimhen, Yunus







MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

1' Karşılamanın henüz ilk pozisyonunda İlkay Gündoğan'ın uzun pasıyla ceza alanında topla buluşan Gabriel Sara, Jure Balkovec'i ekarte ederek yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ivo Grbic'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.

14' Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Victor Osimhen'in yaptığı vuruşta Ivo Grbic topa hakim olmayı başardı.

27' Hızlı gelişen atakta Serginho'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Barış Kalaycı, penaltı noktası yakınından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan üst köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.

33' Sağ kanattan Sara’nın pasında altıpas üzerinde topu göğsüyle kontrol eden İlkay Gündoğan’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İKİNCİ DEVRE

51' Sallai'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Gabriel Sara, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ivo Grbic'in sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-2.

55' llkay Gündoğan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte topla buluşan Victor Osimhen, topu kontrol ederek yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ivo Grbic'in sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-3.

66' Roland Sallai'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan İlkay Gündoğan'ın yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.





FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇ SONUCU





FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

- Sane, ligde 10 maç sonra yedek

Sarı-kırmızılı ekibin Alman yıldızı Leroy Sane, Süper Lig'de 10 maç sonra bir maça yedek kulübesinde başladı.

Bu sezon ligde forma giydiği 18 maçın 17'sine ilk 11'de başlayan Sane, sadece 8. haftadaki Beşiktaş derbisinde yedek soyundu. Derbiden sonraki 10 lig maçının da başlangıç kadrosunda yer alan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk kez yedeğe çekildi.





- Orta sahada rotasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, orta sahada rotasyona gitti.

Fatih Karagümrük müsabakasıyla son 7 günde 3. maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 28 Ocak Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, 1 Şubat Pazar günü ise Süper Lig'de Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Okan Buruk, yoğun fikstür nedeniyle orta sahada bazı değişiklikler yaptı. Mario Lemina ve Leroy Sane'yi yedeğe çeken Buruk, yerlerine İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'yı sahaya sürdü.





- Galatasaray taraftarı ilgi göstermedi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maça ilgi göstermedi.

Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük ile yaptığı müsabakayı tribünde 5 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar izledi.





- Küfüre karşı pankart

İki takım futbolcuları, müsabaka öncesi küfre karşı pankart taşıdı. Türkiye Futbol Federasyonunun başlattığı kampanya kapsamında iki takım seremoniye, "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazılı pankartla çıktı.



