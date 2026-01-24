Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Aslan üç attı üç aldı: Karagümrük 1-3 Galatasaray (ÖZET)

Aslan üç attı üç aldı: Karagümrük 1-3 Galatasaray (ÖZET)

21:5324/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gabriel Sara'nın gol sonrası yaşadığı sevinç.
Gabriel Sara'nın gol sonrası yaşadığı sevinç.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Üç puanı getiren golleri 1, 51. dakikada Gabriel Sara (2) ve 55. dakikada Victor Osimhen attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 1, 51. dakikada Gabriel Sara (2) ve 55. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golü 27. dakikada Barış Kalaycı attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 46'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Karagümrük ise 9 puanla son sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz gördüğü kartın ardından cezalı duruma düştü. Galatasaray bir sonraki hafta Kayserispor'u konuk edecek.


FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY İLK 11'LER
Fatih Karagümrük:
Grbic, Esgaio, Muhammed Kadıoğlu, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Berkay Özcan, Serginho, Larsson, Barış Kalaycı, Tiago Çukur.
Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, İlkay, Torreira, Barış, Osimhen, Yunus


MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

1' Karşılamanın henüz ilk pozisyonunda İlkay Gündoğan'ın uzun pasıyla ceza alanında topla buluşan Gabriel Sara, Jure Balkovec'i ekarte ederek yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ivo Grbic'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.

14' Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Victor Osimhen'in yaptığı vuruşta Ivo Grbic topa hakim olmayı başardı.

27' Hızlı gelişen atakta Serginho'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Barış Kalaycı, penaltı noktası yakınından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan üst köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.

33' Sağ kanattan Sara’nın pasında altıpas üzerinde topu göğsüyle kontrol eden İlkay Gündoğan’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İKİNCİ DEVRE

51' Sallai'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Gabriel Sara, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ivo Grbic'in sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-2.

55' llkay Gündoğan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte topla buluşan Victor Osimhen, topu kontrol ederek yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ivo Grbic'in sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-3.

66' Roland Sallai'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan İlkay Gündoğan'ın yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.


FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇ SONUCU

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının özetini izlemek için

MAÇTAN NOTLAR
- Sane, ligde 10 maç sonra yedek

Sarı-kırmızılı ekibin Alman yıldızı Leroy Sane, Süper Lig'de 10 maç sonra bir maça yedek kulübesinde başladı.

Bu sezon ligde forma giydiği 18 maçın 17'sine ilk 11'de başlayan Sane, sadece 8. haftadaki Beşiktaş derbisinde yedek soyundu. Derbiden sonraki 10 lig maçının da başlangıç kadrosunda yer alan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk kez yedeğe çekildi.


- Orta sahada rotasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, orta sahada rotasyona gitti.

Fatih Karagümrük müsabakasıyla son 7 günde 3. maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 28 Ocak Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, 1 Şubat Pazar günü ise Süper Lig'de Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Okan Buruk, yoğun fikstür nedeniyle orta sahada bazı değişiklikler yaptı. Mario Lemina ve Leroy Sane'yi yedeğe çeken Buruk, yerlerine İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'yı sahaya sürdü.


- Galatasaray taraftarı ilgi göstermedi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maça ilgi göstermedi.

Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük ile yaptığı müsabakayı tribünde 5 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar izledi.


- Küfüre karşı pankart

İki takım futbolcuları, müsabaka öncesi küfre karşı pankart taşıdı. Türkiye Futbol Federasyonunun başlattığı kampanya kapsamında iki takım seremoniye, "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazılı pankartla çıktı.


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Galatasaray
#Fatih Karagümrük
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AYDIN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: TOKİ 500 bin kura çekimi AYDIN T.C. kimlik no sorgulama kura sonuçları isim listesi